Карабахский оппозиционер потребовал разъяснения слов Пашиняна о беженцах

Никол Пашинян обязан дать публичные разъяснения своих слов о том, что беженцы из Нагорного Карабаха препятствуют миру и угрожают безопасности Армении, заявил Артур Осипян, анонсировав двухдневный одиночный пикет у здания правительства в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 августа заявил, что "мир невозможен без закрытия карабахской проблемы, а идеи о возвращении перемещенных из Карабаха лиц нереалистичны". Карабахские активисты и правозащитники призвали продолжать отстаивать права на возвращение, указав, что Пашинян не вправе определять их судьбу.

На встрече в Вашингтоне 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Декларация зафиксировала, что территориальные претензии друг к другу предъявляться не будут, считает Пашинян. 11 августа МИД Армении и Азербайджана опубликовали текст мирного соглашения, парафированного в Вашингтоне.

Руководитель Революционной партии Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) и движения «Мое право» Артур Осипян объявил об одиночном пикете на площади Республики в Ереване 21 и 22 августа, требуя от властей Армении прояснить слова Никола Пашиняна о необходимости «закрыть карабахскую проблему».

По мнению Осипяна, власти Армении решили возложить на карабахских беженцев, желающих вернуться на историческую родину, ответственность за возможные неудачи в мирном урегулировании. Вовлекая третью сторону в сделку с Мегринской дорогой, Ереван «теряет влияние в регионе», поэтому власти заранее «ищут на кого бы сложить вину в случае возобновления военных действий», выбрав «козлом отпущения» рядового арцахца», говорится в заявлении Осипяна, опубликованном на его странице в соцсети.

В течение двух дней активист намерен проводить часовой одиночный пикет у здания правительства. «21 и 22 августа, с 10.00 до 11.00 часов, я буду находиться на площади Республики, возле здания правительства, чтобы получить разъяснения», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

«В частности, почему, согласно международному праву, требование о возвращении гражданина Арцаха опасно и вредно для Армении? Почему даже поднятие культурных и гуманитарных вопросов представляет угрозу суверенной и независимой Армении? Я не считаю логичным обвинять рядовых арцахцев в препятствовании миру, поэтому считаю необходимыми официальные и публичные разъяснения премьер-министра или кого-то от властей, - я считаю приемлемой любую форму публичного и официального ответа. Если я получу ответы на эти вопросы, то будут последующие шаги, от которых я объявлю. Если я не получу ответа, то это будет означать, что Арцах (Нагорный Карабах) и арцахцы не представляют угрозу для Армении, и могут продолжать бороться за свои права», - заявил Артур Осипян корреспонденту «Кавказского узла».

