Карабахские активисты сочли необходимым отстаивать право на возвращение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Высказывания Пашиняна о мире и закрытии карабахского вопроса являются манипуляцией, он не вправе определять судьбу покинувших Карабах жителей, считают правозащитники и активисты.

Как писал "Кавказский узел", на встрече в Вашингтоне 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Декларация зафиксировала, что территориальные претензии друг к другу предъявляться не будут, считает Пашинян. 11 августа МИД Армении и Азербайджана опубликовали текст мирного соглашения, парафированного в Вашингтоне.

Карабахские активисты и правозащитники не видят прочного мира в результате закрытия карабахской вопроса и проблемы беженцев из Нагорного Карабаха, и призывают продолжать отстаивать права на возвращение.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением, в котором заявил, что "между Арменией и Азербайджаном установлен мир», «мир невозможен без закрытия карабахской проблемы, а идеи о возвращении перемещенных из Карабаха лиц нереалистичны".

«Народ, то есть вы, дорогие граждане, не совершили революцию, потому что, как и я, поняли, что мир невозможен без закрытия карабахского вопроса, что некоторые силы действительно просто использовали карабахский вопрос как инструмент, чтобы не допустить независимости, суверенитета, становления и развития государственности Армении. Что касается наших вынужденных переселенцев из Карабаха, то я не раз публично заявлял, что не считаю идею об их возвращении реалистичной. И вообще, считаю обсуждение обеими сторонами темы возвращения тех, кто стал беженцами с начала конфликта в Армении и Азербайджане, опасным фактором, наносящим ущерб установившемуся миру между Арменией и Азербайджаном. Двусторонние попытки обсуждения этих тем не принесут никакой пользы беженцам, а станут новым источником напряженности между государствами. Я также поделился этими соображениями с официальным Баку. И отмечу, что да, это опасная и вредная тема для мира, который только-только устанавливается. Мое мнение заключается в том, что все те, кто не согласен с этой стратегией, волей-неволей оказываются втянутыми в логику возобновления конфликта. Многие конфликты, включая карабахский, начинались с поднятия гуманитарных, культурных, казалось бы, невинных и простых вопросов, но мы помним и, к сожалению, испытали на себе, во что они превратились.Наше представление относительно будущего вынужденных переселенцев из Карабаха таково: при нашей поддержке и поддержке международного сообщества они должны обосноваться в Республике Армения и жить, созидать и добиваться здесь успеха как полноправные граждане Республики Армения", - приводятся его слова 18 августа на сайте премьер-министра.

Месседж премьера Армении заключается в том, что он согласился с президентом Азербайджана, что вопрос возвращения карабахцев на родину представляет собой угрозу, считает руководитель Революционной партии Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") и движения «Мое право» Артур Осипян.

«То есть, если арцахцы попытаются решить вопрос своего возвращения в рамках международного права, это будет считаться угрозой Республике Армения со всеми вытекающими из этого последствиями. В этой ситуации арцахский народ должен принять решение: либо молчать и смириться, либо встать и отстаивать свои права. Другого варианта нет. А если арцахский народ позволит так называемой оппозиции Армении вмешаться в этот процесс, то результат будет как всегда - то есть, согласно воле руководителей Армении и Азербайджана", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Подписанные в Вашингтоне документы не принесли Армении никаких достижений, лишь односторонние уступки, считает он.

"Но армянские власти посредством лживой пропаганды пытаются убедить народ в том, что уже установили окончательный мир, прекрасно понимая, что реальность прямо противоположна: они поставили Армению на грань новой войны и одновременно ищут «козла отпущения», на которого можно свалить всю вину. И из этого выступления Никола Пашиняна предельно ясно, что «козлом отпущения» является рядовой гражданин Арцаха, который стремится безопасно и достойно вернуться в свое место жительства, в соответствии с международным правом", - отметил Осипян.

За два года после исхода жителей из Нагорного Карабаха "правительством Армении были реализованы различные программы, но все еще существует множество проблем, которые мешают реализации представленного Пашиняном видения будущего арцахцев", указал председатель карабахской партии «Завтрашний Арцах» Тигран Петросян.

"Пашинян представил видение нашего будущего, согласно которому народ Арцаха при поддержке Армении и международного сообщества должен обосноваться в Армении, жить здесь, творить и состояться как полноправные граждане Армении. Однако, остаются проблемы, которые не позволяют арцахцам надеяться на достойное проживание в Армении. Причина всего этого в отсутствии связи между правительством Армении и армянами Арцаха, что вызывает у арцахцев подозрения в намеренном игнорировании со стороны армянских властей", - заявил Петросян корреспонденту "Кавказского узла".

Вопрос расселения карабахских армян в Армении является одной из самых серьезных проблем, от которой зависит и будущее Армении, считает он. "Необходима личная встреча премьера Армении с жителями Арцаха, чтобы лично выслушать их проблемы и беспокойства, мысли и предложения. Показать, что арцахцы не остаются без внимания, что власти обеспокоены судьбой этих армян. Тем более это исходит из интересов Армении, из интересов армян", - считает он.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что не имеет мандата принимать решения вместо народа Арцаха, потому не может перечеркнуть тему Арцаха и право возвращения арцхацев на родину", - подчеркнул омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

"Высказывание Пашиняна по карабахскому вопросу является политической манипуляцией. Преследуется цель не решать вопросы прав арцахского народа, однако нерешенные вопросы не приведут к прочному миру. Мы наблюдаем уже много времени, что от властей Армении нет поддержки для соблюдения политических прав народа Арцаха, а теперь мы видим стремление закрыть вопрос прав арцахцев», - отметил омбудсмен.

По его словам, «правозащитники продолжают использовать все возможные площадки, чтоб вопрос прав народа Арцаха и возвращения арцахцев на родину оставался актуальным». "Мы наметили цель - добиться формирования международной площадки, где сможем поднять вопросы прав народа Арцаха", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Документы, подписанные в Вашингтоне, не обеспечат прочный и долгосрочный мир, поскольку они не предусматривают защиту прав народа Арцаха, не регулируют все основные причины конфликта, указал правозащитник Артак Бегларян.

"Мир должен соответствовать нормам международного права, но проигнорированы права народа Арцаха, нарушен принцип справедливости", - заметил Бегларян.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.