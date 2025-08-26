×

20:37, 26 августа 2025

Мзия Амаглобели вошла в шорт-лист финалистов премии имени Вацлава Гавела

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Находящаяся в заключении основательница изданий Batumelebi/Netgazeti Мзия Амаглобели номинирована на премию Вацлава Гавела 2025 года.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа в Тбилиси прошла акция солидарности с осужденной на два года журналисткой Мзией Амаглобели перед традиционным собранием протестующих на проспекте Руставели.

Основательницу "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели суд 6 августа приговорил к двум годам заключения за пощечину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Основатель и директор газет «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзия Амаглобели вошла в список финалистов Премии имени Вацлава Гавела в области прав человека наряду с азербайджанскими и украинскими журналистами. Кроме Мзии Амаглобели, в число финалистов вошли украинский журналист Максим Буткевич и азербайджанский журналист Ульви Гасанли, сообщает  "Батумелеби".

В опубликованном заявлении отмечается, что Мзия Амаглобели "является пионером грузинской журналистики с 2000 года".

«Несмотря на политически мотивированное заключение и жестокое обращение после того, как она раскрыла факты нарушений во время протестов, ее мужественные действия помогли привлечь внимание к репрессиям в отношении СМИ и политическим злоупотреблениям, направленным на обеспечение демократического будущего Грузии. Ее арест и последующий приговор в 2025 году сделали ее символом свободы прессы и стойкости перед лицом правительственных репрессий, подчеркнув важную роль журналистов в защите прав человека», — отметила отборочная комиссия.

Лауреат премии имени Вацлава Гавела будет объявлен в Страсбурге 29 сентября, информирует "ТВ Пирвели".

Премия им. Гавела — ежегодная премия за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и за её пределами. Присуждается Парламентской ассамблеей Совета Европы совместно с Библиотекой Вацлава Гавела и Charta 77 Foundation начиная с 2013 года.Премия состоит из суммы в 60 000 евро, кубка и диплома.

 

