×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:50, 27 августа 2025

Aрестованы счета семи грузинских неправительственных организаций

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура обвинила семь НПО в финансировании протестов в Грузии в 2024 году. Безосновательными и клеветническими назвала эти обвинения организация «Сапари», чьи счета были заблокированы.

Как писал "Кавказский узел", ранее шесть грузинских НПО заявили об угрозах за отказ регистрироваться как иноагенты. 

Несколько НПО отказались регистрироваться в реестре иноагентов, а благотворительный фонд "Революция добра", помогавший малоимущим семьям в Грузии, объявил о прекращении деятельности, решив отказаться от регистрации в реестре иноагентов. 31 мая в Грузии вступил в силу закон "О регистрации иностранных агентов" – аналог американского FARA (Foreign Agents Registration Act), призванный заменить менее строгий закон "О прозрачности иностранного влияния". В отличие от прошлой версии новый закон распространяется как на организации, так и на физлиц, а его неисполнение предусматривает не только крупные штрафы, но и тюремное заключение сроком до 5 лет. Исполнение поручили Антикоррупционному бюро Грузии.

Тбилисский городской суд арестовал счета семи неправительственных организаций. "Следствие установило, что обеспечение специальными средствами участников акции для насильственных действий против правоохранителей выполнялось координированно, в том числе средствами неправительственных организаций", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.

Согласно ее заявлению, суд удовлетворил ходатайство  рамках расследования «фактов саботажа, покушения на саботаж при отягчающих обстоятельствах, содействия во враждебной деятельности иностранной организации и организации, находящейся под иностранным контролем, а также мобилизации средств для деятельности, направленной против конституционного строя и основ национальной безопасности Грузии», - цитирует релиз ИА «Новости-Грузия».

Арестованы счета Фонда гражданского общества, Международного общества за справедливые выборы и демократию, Института развития свободы информации,  «Защитников демократии», «Грузинской демократической инициативы», «Сапари», Центра социальной справедливости. По версии прокуратуры, при их финансировании для участников протестов покупали противогазы, защитные очки, закрывающие лицо маски, перцовые баллончики и другие средства, которые митингующие использовали во время противостояния с полицией.

Также руководители указанных организаций, отмечает прокуратура, открыто призывали к гражданскому неповиновению. Средствами этих НПО оплачивали штрафы участников протеста, обеспечивали защиту в суде. Этим, по мнению прокуратуры, они поощряли участие в противоправных действиях, а с другой покровительствовали тем, кто был в них вовлечен.

Безосновательной и клеветнической назвала организация "Сапари" заявление, что ее финансы организации использовались на организацию насильственных действий и приобретение снаряжения для этого.

В течение 24 лет "Сапари" работает по вопросу защиты прав женщин и девочек, содействия борьбе против гендерного насилия и равноправию. Мы гордимся тем, что в течение этих лет смогли оказать помощь тысячам женщин и детям в приостановлении насилия против них и в их спасении в целом. Целью нашей деятельности всегда было усиление женщин с социальной, экономической и политической точки зрения», - говорится в заявлении организации, которое цитирует Interpressnews.

„Сапари“ призвала правящую партию „Грузинская мечта“ немедленно снять арест со своих счетов и „прекратить российские репрессии против собственного народа“.

«Указанное решение в очередной раз свидетельствует об усилении репрессий в российском стиле против грузинских неправительственных организаций, целью которых является подавление критических голосов и уничтожение гражданского общества», - говорится в заявлении.

Отметим, что акции протеста проводятся в Грузии уже семь месяцев: с 28 ноября 2024 года активисты выходят на акции в Тбилиси и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Они требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Протесты проходят и в других городах страны.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:03, 26 августа 2025
Главу кубанского ДОСААФ арестовали в Москве
22:54, 26 августа 2025
Власти Калмыкии назвали имя убитого на Украине военного
20:37, 26 августа 2025
1
 Мзия Амаглобели вошла в шорт-лист финалистов премии имени Вацлава Гавела
20:01, 26 августа 2025
Мобилизованный из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
18:33, 26 августа 2025
3
 Активистка в Новосибирске вышла на пикет в поддержку Патяевой
22:46, 25 августа 2025
Военный из Волгоградской области убит в зоне боевых действий
Все события дня
Новости
Тбилиси. Скриншот фото https://www.tutu.ru/geo/georgia/article/photo/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera
08:59, 27 августа 2025
Четыре кандидата выдвинуты на пост мэра Тбилиси
21:49, 26 августа 2025
Проспект Руставели перекрыт в 272-й день протестов
20:37, 26 августа 2025
Мзия Амаглобели вошла в шорт-лист финалистов премии имени Вацлава Гавела
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Mindia Gabadze / Publika
22:33, 25 августа 2025
Протестующие в Грузии анонсировали акции в защиту безвиза
Верхний Ларс. Скриншот видео YouTube-канал Michael the Trucker https://ru.wikipedia.org/
12:50, 25 августа 2025
Министр экономики Армении отрицает проблемы с транспортировкой фруктов и овощей в Россию
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА. 27 августа 2025 г. Фото: правительства РО https://www.1rnd.ru/
27 августа 2025, 12:53
Жильцы 18 домов в Ростовской области сообщили о поврежденном жилье после атаки БПЛА

Задержанный волгоградец. 27 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/tass_agency/333789
27 августа 2025, 09:57
Волгоградец задержан за подготовку удара по военному аэродрому

Портреты Гусейна и Зияддина Сафаровых. Фото: https://oxu.az/ru/obshestvo/tela-bratev-safarovyh-ubityh-omonovcami-v-rossii-dostavleny-v-agdzhabedinskij-rajon
26 августа 2025, 19:52
Журналисты узнали о надругательстве над убитыми на Урале азербайджанцами

Семья Хадижат и Макшарипа Дзахкиевых. Фото: пресс-служба главы Ингушетии
26 августа 2025, 15:58
Многодетная семья из Ингушетии обвинила чиновников в проволочках со званием "Мать-героиня"

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше