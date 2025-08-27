Aрестованы счета семи грузинских неправительственных организаций

Прокуратура обвинила семь НПО в финансировании протестов в Грузии в 2024 году. Безосновательными и клеветническими назвала эти обвинения организация «Сапари», чьи счета были заблокированы.

Как писал "Кавказский узел", ранее шесть грузинских НПО заявили об угрозах за отказ регистрироваться как иноагенты.

Несколько НПО отказались регистрироваться в реестре иноагентов, а благотворительный фонд "Революция добра", помогавший малоимущим семьям в Грузии, объявил о прекращении деятельности, решив отказаться от регистрации в реестре иноагентов. 31 мая в Грузии вступил в силу закон "О регистрации иностранных агентов" – аналог американского FARA (Foreign Agents Registration Act), призванный заменить менее строгий закон "О прозрачности иностранного влияния". В отличие от прошлой версии новый закон распространяется как на организации, так и на физлиц, а его неисполнение предусматривает не только крупные штрафы, но и тюремное заключение сроком до 5 лет. Исполнение поручили Антикоррупционному бюро Грузии.

Тбилисский городской суд арестовал счета семи неправительственных организаций. "Следствие установило, что обеспечение специальными средствами участников акции для насильственных действий против правоохранителей выполнялось координированно, в том числе средствами неправительственных организаций", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.

Согласно ее заявлению, суд удовлетворил ходатайство рамках расследования «фактов саботажа, покушения на саботаж при отягчающих обстоятельствах, содействия во враждебной деятельности иностранной организации и организации, находящейся под иностранным контролем, а также мобилизации средств для деятельности, направленной против конституционного строя и основ национальной безопасности Грузии», - цитирует релиз ИА «Новости-Грузия».

Арестованы счета Фонда гражданского общества, Международного общества за справедливые выборы и демократию, Института развития свободы информации, «Защитников демократии», «Грузинской демократической инициативы», «Сапари», Центра социальной справедливости. По версии прокуратуры, при их финансировании для участников протестов покупали противогазы, защитные очки, закрывающие лицо маски, перцовые баллончики и другие средства, которые митингующие использовали во время противостояния с полицией.

Также руководители указанных организаций, отмечает прокуратура, открыто призывали к гражданскому неповиновению. Средствами этих НПО оплачивали штрафы участников протеста, обеспечивали защиту в суде. Этим, по мнению прокуратуры, они поощряли участие в противоправных действиях, а с другой покровительствовали тем, кто был в них вовлечен.

Безосновательной и клеветнической назвала организация "Сапари" заявление, что ее финансы организации использовались на организацию насильственных действий и приобретение снаряжения для этого.

В течение 24 лет "Сапари" работает по вопросу защиты прав женщин и девочек, содействия борьбе против гендерного насилия и равноправию. Мы гордимся тем, что в течение этих лет смогли оказать помощь тысячам женщин и детям в приостановлении насилия против них и в их спасении в целом. Целью нашей деятельности всегда было усиление женщин с социальной, экономической и политической точки зрения», - говорится в заявлении организации, которое цитирует Interpressnews.

„Сапари“ призвала правящую партию „Грузинская мечта“ немедленно снять арест со своих счетов и „прекратить российские репрессии против собственного народа“.

«Указанное решение в очередной раз свидетельствует об усилении репрессий в российском стиле против грузинских неправительственных организаций, целью которых является подавление критических голосов и уничтожение гражданского общества», - говорится в заявлении.

Отметим, что акции протеста проводятся в Грузии уже семь месяцев: с 28 ноября 2024 года активисты выходят на акции в Тбилиси и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Они требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Протесты проходят и в других городах страны.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".