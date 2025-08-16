Грузинские НПО заявили об угрозах за отказ регистрироваться как иноагенты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бюро по борьбе с коррупцией разослало в шесть неправительственных организаций письма с обвинениями в нарушении закона об иноагентах и угрозами уголовного преследования за отказ регистрироваться. НПО заявили, что не намерены регистрироваться как представители иностранного государства.

Как писал "Кавказский узел", несколько НПО отказались регистрироваться в реестре иноагентов, а благотворительный фонд "Революция добра", помогавший малоимущим семьям в Грузии, объявил о прекращении деятельности, решив отказаться от регистрации в реестре иноагентов. Неправительственная организация Animal Project заявила о прекращении работы из-за закона о прозрачности иностранного влияния. 31 мая в Грузии вступил в силу закон "О регистрации иностранных агентов" – аналог американского FARA (Foreign Agents Registration Act), призванный заменить менее строгий закон "О прозрачности иностранного влияния". В отличие от прошлой версии новый закон распространяется как на организации, так и на физлиц, а его неисполнение предусматривает не только крупные штрафы, но и тюремное заключение сроком до 5 лет. Исполнение поручили Антикоррупционному бюро Грузии.

14 мая 2024 года парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

Шесть грузинских НПО заявили, что получили новые письма от Бюро по борьбе с коррупцией с обвинениями в нарушении недавно принятого закона о «иностранных агентах» и угрозами уголовного преследования за отказ регистрироваться.

Антикоррупционное бюро Грузии начало проверки шести некоммерческих организаций в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA), предупреждая, что отказ от регистрации в соответствии с законом является уголовным преступлением, уведомления об этом организации получили с письменной форме.

Антикоррупционное бюро заявило, что организации возможно, занимались «политической деятельностью», направленной на «формирование, принятие или влияние на внутреннюю или внешнюю политику Грузии», а также деятельностью, движимой интересами иностранного правительства или иностранной политической партии.

По данным бюро, проверка, упомянутая в письмах, была основана на возможном нарушении FARA. Они добавили, что целью проверки было выявление лиц, обязанных зарегистрироваться в качестве агентов, и изучение их деятельности. Бюро попросило организации объяснить, почему они не подали заявление на регистрацию вовремя. «В связи с непредставлением заявления на регистрацию в бюро в установленный законом срок данное лицо подлежит уголовной ответственности», — предупреждалось в письме.

В их числе — Фонд гражданского общества, SAPARI, Центр социальной справедливости и Фонд развития СМИ и другие. Организации заявили, что не будут исполнять закон, который был принят правящей партией «Грузинская мечта» и вступил в силу 1 июня.

Организации выпустили совместное заявление. "Мы не будем регистрироваться как представители иностранного государства. Мы — независимые грузинские НПО, которые работают по своим уставам, защищая права женщин, детей, работников, людей с инвалидностью, беженцев и всех угнетённых групп; наблюдаем за выборами, разоблачаем коррупцию и дезинформацию, защищаем демократию и помогаем грузинскому народу. Мы служим только народу и Грузии", - привело фрагмент заявления "Новости Грузия"