Проспект Руставели перекрыт в 272-й день протестов

В Тбилиси продолжаются акции протеста с требованием освобождения политзаключенных и возобновления курса на евроинтеграцию Грузии. После анонса акций в защиту безвиза правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что оппозицией руководят извне.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа, в 271-й день проевропейских протестов, протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели и анонсировали акции в защиту безвиза 13 сентября.

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Протестующие в Тбилиси сегодня вечером вновь перекрыли проспект Руставели у здания парламента. Это уже 272-й день непрерывных протестов, участники которых требуют освобождения всех политзаключенных и назначения новых парламентских выборов, передает Publika.

Правящая партия "Грузинская мечта" отреагировала на заявление проевропейских партий о массовом митинге 13 сентября, заявив, что оппозиция "атакует государство" под руководством извне. Депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили считает: "Происходит организованный заговор и нападение на Грузию, все это руководится извне и поддерживается пятой колонной, с которой связано нынешнее радикальное крыло оппозиции", - цитирует его слова телекомпания Pirveli.

В Тбилисском горсуде сегодня продолжился процесс по делу 11 демонстрантов, обвиняемых в насилии на акциях протеста. Заседание посетила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, причем приставы и судья сначала отказывались пускать ее в зал заседаний - они требовали, чтобы Зурабишвили предоставила оригинал удостоверения личности, а не его копию. Зурабишвили дождалась, пока ей привезут документ, после этого ее пустили в зал, передает Tbilisi_life.

Обвиняемые – актер Андро Чичинадзе, стендапер Онисе Цхададзе, а также Гурам Мирцхулава, Лука Джабуа, Джано Арчая, Валери Тетрешвили, Георгий Теришвили, Ираклий Керашвили, Реваз Кикнадзе, Руслан Сиваков и Сергей Кухарчук - не признали вину. На сегодняшнем заседании выступила адвокат Фикрия Махарадзе, которая защищает двоих арестованных граждан Украины - Сивакова и Кухарчука.

