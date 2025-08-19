Книга об утраченных памятниках Нагорного Карабаха издана в Ереване

Первая книга-альбом «Арцах: находящееся под угрозой наследие», изданная по инициативе Арцахской епархии ААЦ на трех языках, содержит информацию о 48 памятниках в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа активисты сообщили о сносе 25 памятников в Карабахе. Ранее, в июле, стало известно о сносе памятника русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому.

Установка памятника Ивану Айвазовскому в Ханкенди (армянское название – Степанакерт) была незаконной, заявил МИД Азербайджана. Демонтаж скульптуры был назван логичным, правильным и законным действием. "Несмотря на существование серьезного диспаритета в этой сфере между двумя странами, никто не ликвидирует российскую культуру в Азербайджане. В Азербайджане функционируют русский театр, школы с русским языком обучения, издания на русском языке", – отмечалось на сайте МИД Азербайджана.

Арцахская (карабахская ) епархия Армянской Апостольской церкви, совместно с российской организацией «Диалог» издала в Ереване книгу-альбом «Арцах: находящееся под угрозой наследие». В нем представлены некоторые армянские исторические и культурные памятники, которые уже уничтожены или находятся под угрозой уничтожения в разных населенных пунктах Нагорного Карабаха после того, как Азербайджан получил контроль над этими территориями.

Книга подготовлена и издана при поддержке президента организации «Диалог» Юрия Навояна, составителями книги выступили доктор философских наук, профессор Ваграм Балаян, директор Арцахской епархиальной канцелярии, доктор философских наук Мелания Балаян и председатель Арцахского епархиального совета Лерник Ованнисян, говорится в публикации на странице Арцахской епархии ААЦ в соцсети.

Приобрести издание можно в духовном центре Армянской апостольской церкви в Эчмиадзине или в офисе Арцахской епархии ААЦ в Ереване, сообщила Мелания Балаян корреспонденту «Кавказского узла».

«Книга издана на трех языках, - армянском, русском и английском, - тиражом в 500 штук. Она включает информационные и фотоматериалы о 48 памятниках армянского материального культурного наследия Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), уже уничтоженных или находящихся под угрозой уничтожения в результате геноцидиальной политики Азербайджана. В книге представлена лишь небольшая часть памятников. Арцахская епархия планирует серию изданий о культурном наследии Арцаха, находящемся под угрозой исчезновения», - отметила Балаян.

Аппарат омбудсмена по культурному наследию Нагорного Карабаха проинформировал, что «выявил более 800 случаев вандализма» в регионе путем изучения спутниковых снимков, а также фотографий и видео, опубликованных на азербайджанских информационных платформах.

«Во время и после широкомасштабной войны в 2020 году и после насильственного перемещения арцахских армян в 2023 году было зафиксировано более 800 случаев вандализма. Это понятие включает в себя преднамеренное разрушение, уродование, осквернение, изменение функций и присвоение церквей, хачкаров, кладбищ, мемориалов, монументальных памятников, мемориальных комплексов, барельефов, жилых кварталов, целых населенных пунктов, а также образовательных, культурных и государственных учреждений и других исторических зданий. Наглядные примеры свидетельствуют об организованном и государственном характере этой политики», - заявили в аппарате омбудсмена по культурному наследию Карабаха.

В частности, по данным аппарата, полностью разрушены в результате применения тяжелой военной и строительной техники церковь Сурб Аствацацин Зоравор в Джракане, церковь Сурб Ованес Мкртич («Зеленый час») в Шуши, церковь Сурб Саргис в Мохренесе, церковь Тандзатап в Кашатагском районе и церковь Сурб Амбардзман в Бердзоре. Осквернены и разграблены более 20 монастырей и церквей, десять населенных пунктов полностью или частично разрушены.

«Приведенный выше список не является полным, он регулярно пополняется новыми фактами. Зафиксированы многочисленные памятники, мемориалы, кладбища, хачкары и другие историко-культурные памятники, которые разрушены и осквернены. Мы имеем дело с одним из крупнейших и самых опасных культурных геноцидов XXI века и можем утверждать, что это один из крупнейших культурных геноцидов, когда-либо зафиксированных в истории. Международному сообществу пора не довольствоваться пустыми и формальными призывами, а предпринять реальные и практические шаги, включая применение международных санкций, немедленное направление независимых экспертных миссий и задействование правовых механизмов защиты памятников», - заявил омбудсмена по культурному наследию Нагорного Карабаха Овик Аванесов корреспонденту «Кавказского узла».

