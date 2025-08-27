Двое военных осуждены в Нальчике за неявку в воинскую часть
В Нальчике вынесены сразу два приговора военным по делу об уклонении от прохождения военной службы в период мобилизации.
Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.
27 августа 2025 года было вынесено два обвинительного приговора в отношении военнослужащего И., осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 3.1 ст. 337 УК РФ. и военнослужащего П. осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ, сообщает пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда на официальной странице во «ВКонтакте».
Пресс-служба суда утверждает, что И. без уважительных причин 5 мая 2025 года, в период мобилизации, не явился на службу в воинскую часть, дислоцированную в Ингушетии. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Военнослужащий П. без уважительных причин 24 мая 2024 г. в период мобилизации также не явился к установленному времени на службу в воинскую часть. За совершение данного преступления ему назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима, информирует пресс-служба ведомства.
Отметим, что в пресс-релизе суда имена военнослужащих не указаны. Однако в карточках дел на сайте суда указано, что осужденных зовут Икаев Ахсарбек и Пазов Рашид.
Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.
