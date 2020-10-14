14 октября 2020, 21:33

Алиев пригрозил разрывом дипотношений за признание Нагорного Карабаха

Власти Азербайджана разорвут дипломатические отношения с теми странами, которые признают независимость Нагорного Карабаха, заявил президент страны Ильхам Алиев.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 10 октября в Нагорном Карабахе был объявлен режим прекращения огня, однако стороны конфликта продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе населенных пунктов. Контролировать соблюдение соглашения о перемирии в зоне карабахского конфликта могут российские военные наблюдатели, предложил глава МИД России. Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и вернуть территории Азербайджану, призвал президент Турции Тайип Эрдоган. Азербайджан потребовал передать ему семь районов вокруг Нагорного Карабаха, однако кабмин отказался рассмотреть вопрос в данном контексте, рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. К 14 октября руководство Азербайджана сообщило, что общее число населенных пунктов, перешедших под контроль военных, достигло 44. Армянские войска отступили на двух направлениях фронта, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян.  Подробнее об эскалации конфликта и о том, как он повлиял на жизнь людей в регионе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Алиев назвал неуместными усилия, которые Армения предпринимает по признанию независимости Нагорного Карабаха, заявив, что территориальную целостность Азербайджана признаёт весь мир, в том числе и страны Минской группы ОБСЕ. "Ни одна страна не признает независимость Карабаха", - приводит сегодня его слова, сказанные в интервью каналу Haber Türk,  "Интерфакс". 

В случае, если какая-либо страна признает Нагорный Карабах,  Азербайджан "тотчас разорвет с этой страной все дипломатические отношения", пишет со ссылкой на Алиева РБК.

Ранее на встрече с послами и руководителями аккредитованных в Армении представительств иностранных государств и международных организаций премьер-министр Никол Пашинян, призвал предотвратить гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе, признав его независимость этой республики, сообщил 12 октября "Спутник-Армения".

Независимым государством Нагорный Карабах признали Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Это пророссийски настроенные регионы, которые и сами с точки зрения большинства стран мира отдельными государствами не являются, говорится в материале  "Кто же все-таки признал Карабах?", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Общие сведения о Нагорном Карабахе". 

Примечание:

"WSJ: сотни сирийских наемников воюют в Нагорном Карабахе", "Азербайджан и Армения сообщили о ночных боях на линии фронта", "Нагорный Карабах заявил об ударах Азербайджана по гражданским объектам".

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