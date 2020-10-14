Алиев объявил о контроле азербайджанской армии над восемью селами

14 октября 2020, 20:42

Руководство Азербайджана сообщило о взятии восьми сел в ходе военных действий в Карабахе, общее число населенных пунктов, перешедших под контроль азербайджанской армии с начала боевых действий 27 сентября достигло 44. Армянские войска отступили на двух направлениях фронта, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", к 10 октября Азербайджан объявил об установлении контроля над 36 населенными пунктами, в том числе двумя стратегически важными райцентрами – городами Джебраил (армянское название – Джракан) и Гадрут. Армянская сторона опровергла информацию об утрате Джракана и Гадрута. Независимых подтверждений правдивости заявлений той или иной стороны нет. Противоречия в заявлениях сторон конфликта российские эксперты сочли элементом информационной войны.

Восемь населенных пунктов перешли под контроль Азербайджана, сообщил сегодня президент страны Ильхам Алиев. "Азербайджанская армия освободила села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу в Физулинском районе и села Булутан, Меликджанлы, Кемертук, Теке и Тагасер в Ходжавендском районе", - перевел сообщение Алиева в Twitter корреспондент "Кавказского узла".

Ранее сообщалось о контроле над селами Гараханбейли, Гарванд, Кенд Горадиз, Юхары Абдурахаманлы, Ашагы Абдурахманлы, Беюк Марджанлы, Нюзгяр, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шайбей (Шейбей), Гуйджаг, Шихали Агалы, Сарыджалы, Мазра, Талыш, Суговушан (переименован в Мадагиз), Кархулу, Шюкюрбейли (Шукурбейли), Юхары Маралъян (Юхары Маралйан), Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Деджал, Махмудлу, Джафарабад, Чайлы, Юхары Гюзлек, Горазилли, Гышлаг (армянское название – Авазот), Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы (армянское название – Норашен) и Сур, городами Джебраил и Гадрут. Минобороны Азербайджана на своем сайте опубликовало видео из девяти населенных пунктов – городов Джебраил и Гадрут, сел Шейбей, Шюкюрбейли, Чахырлы, Талыш, Суговушан (Мадагиз), Сулейманлы, Горадиз. Напомним, видеоролик, который снят, как утверждается, в занятом азербайджанскими военными Гадруте, карабахцы назвали фальсификацией, отметив, что он снят в селе в окрестностях этого стратегически важного города.

В опубликованном 12 октября на Youtube-канале ведомства видео о взятии поселка Сулейманлы (армянское название - Норашен) приведена съемка дороги и разрушенных домов и строений на фоне гор. На 19.15 мск 14 октября видеоролик набрал 98 495 просмотров, 1,9 тысячи отметок "нравится" и 81 отметку "не нравится".

Некоторые населенные пункты находятся под контролем Азербайджана, просто "в эти населенные пункты мы еще не вошли, потому что с военной точки зрения нет в этом надобности. Но через какое-то время мы объявим об этом", заявил 12 октября Алиев, слова которого привело азербайджанское издание Report. Названия населенных пунктов, которые имел в виду Алиев, в публикации не приводились.

Многие села Джебраильского района пустуют. "Основные сражения развернулись в Джебраильском районе – это практически ненаселенная территория азербайджанских районов, занятых армией Нагорного Карабаха в 90-е годы, откуда было вытеснено все азербайджанское население. Фактически в этом районе стороны сражаются за право владеть развалинами", - говорится в статье, опубликованной 12 октября на сайте JamNews.

В ходе военных действий вряд ли кто-то живет в этих развалинах, отметил автор блога "Нагорный повороты. Карабах" на "Кавказском узле" Давид Симонян. "Может, какие-то семьи и живут, в этих развалинах есть фруктовые деревья, сады. Кто-то собирает этот урожай. Но сказать, что там живет хоть какое-то население, тем более сейчас, когда идут бои, это вряд ли", - сообщил он.

Армянская армия отступила на двух направлениях

Отступление армянской армии на двух направлениях признал сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. "На северном и южном направлениях наши войска имели определенные отступления. Противник изменил тактику, диверсионными вылазками пытаясь создать хаос в нашем тылу", - цитирует Пашиняна "Интерфакс". Пашинян добавил, что сейчас армия Карабаха полностью контролирует ситуацию по всем направлениям фронта.

Азербайджан не придерживается соглашения о прекращении огня, заявил Пашинян. "Азербайджан продолжает свои атаки, препятствуя формированию механизма мониторинга за соблюдением режима прекращением огня. Это означает, что Азербайджан продолжает придерживаться заявленной им ранее политической линии и поставил перед собой задачу полной оккупации Нагорного Карабаха", - приводит слова Пашиняна News.Am.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 393 солдата Армии обороны и 31 мирный житель, еще 106 мирных жителей ранено. По данным Генпрокуратуры Азербайджана на 11.00 мск сегодня, в результате обстрелов погибли 43 мирных жителя, ранены 214. Данные о боевых потерях власти Азербайджана не озвучивают, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"