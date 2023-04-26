Американский конгрессмен призвал принять резолюцию о признании Нагорного Карабаха

26 апреля 2023, 06:57

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Конгрессмен Адам Шифф подал в Конгресс США проект резолюции о международном признании Нагорного Карабаха. Инициатива Шиффа важна, даже если Конгресс не примет резолюцию, указала политобозреватель Наира Айрумян. Такие резолюции должны подкрепляться реальными действиями, заметил ее коллега Акоп Бадалян.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября 2022 года Сенат Франции принял резолюцию, в которой указал на необходимость признать независимость Нагорного Карабаха и ввести экономические санкции против Азербайджана. Резолюция стала важным шагом на пути к признанию Нагорного Карабаха, заявили МИД и парламент непризнанной республики.

Нагорный Карабах в сентябре 1991 года провозгласил свою независимость, однако Азербайджан не хочет мириться с потерей этих территорий, считая их оккупированными Арменией. Страны-члены ООН поддерживают территориальную целостность Азербайджана, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто же все-таки признал Карабах?".

25 апреля конгрессмен Адам Шифф представил в Палату представителей Конгресса США проект резолюции о международном признании Нагорного Карабаха, сообщил Офис американского комитета "Ай Дат".

В проекте резолюции указано, что Нагорный Карабах провозгласил свою независимость в соответствии с закрепленным ООН правом на самоопределение и итогами референдума 1991 года, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Комитет сообщил также, что автор документа осуждает блокаду Бердзорского коридора (азербайджанское название Бердзора – Лачин. – Прим. "Кавказского узла"), неспровоцированную агрессию Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха и призывает Баку без предусловий прекратить блокаду и агрессию.

12 декабря 2022 года азербайджанские пикетчики перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис (Лачинский коридор), которая связывает Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Пикетчики требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 25 апреля Лачинский коридор оставался перекрытым 135-е сутки.

Автор проекта также призывает администрацию США прекратить военную помощь Азербайджану, давая понять, что дальнейшие агрессивные действия приведут к санкциям. Также в документе выражена поддержка со стороны США "суверенитету и территориальной целостности демократического партнера США Армении в условиях агрессии со стороны Азербайджана и вопиющих нарушений международных законов и норм" и предлагаются программы американской международной помощи пострадавшим в результате азербайджанской агрессии в Армении и Нагорном Карабахе.

Адам Шифф представил свой проект вместе с конгрессменами из правящей партии Фрэнком Паллоне и Джожуа Готхаймером, сообщил комитет.

Инициативу Шиффа сочла важной редактор русской версии Lragir.am, политобозреватель Наира Айрумян. По ее мнению, это не личная инициатива конгрессмена и не инициатива армянского корпуса Конгресса, а часть более обширного процесса.

Установка КПП в Бердзорском коридоре и "попытки России и Азербайджана монопольно решить" вопрос Нагорного Карабаха, вынудив Армению подписать "так называемый мирный договор" на базе трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года по Карабаху, сталкиваются с сопротивлением и неприятием как минимум других сопредседателей Минской группы ОБСЕ - США и Франции, потому что единственным мандатом на урегулирование карабахского конфликта обладает именно МГ ОБСЕ, пояснила Айрумян корреспонденту "Кавказского узла".

Минскую группу никто не отменял, она лишь временно приостановила свою деятельность в связи с военной операцией России на Украине, сказала Айрумян. По ее мнению, дальнейший процесс, связанный с проектом резолюции о признании Нагорного Карабаха, зависит от ситуации на Украине и от президентских выборов в Турции.

"Все эти процессы являются шагами на пути к выборам в Турции 14 мая, которые при любом раскладе станут водоразделом и вехой. Сложно судить, в какую сторону будут геополитические изменения, но, очевидно, что эти изменения обязательно будут, при любом раскладе сегодняшний статус-кво изменится", - сказала Наира Айрумян.

Айрумян затруднилась прогнозировать, признает Конгресс США резолюцию или нет. Она также не стала приравнивать проект Адама Шиффа к резолюции, принятой Сенатом Франции. "Сенат Франции принял резолюцию с призывом признать независимость Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), а Конгресс уже своим законодательным актом может признать Арцах", - сказала она, отметив, что даже если Конгресс не примет резолюцию, процесс сам по себе будет иметь серьезное значение в ходе переговоров.

В свою очередь политобозреватель Акоп Бадалян связал инициативу Адама Шиффа с будущими выборами в США. Инициатива совпала с заявлением президента США Джозефа Байдена о намерении пойти на второй срок, и это означает, что демократическая партия во главе с Байденом фактически вступает в предвыборную гонку, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политобозреватель.

Бадалян считает маловероятным, что США пойдут против Азербайджана, потому что "вопрос будет даже не только в Азербайджане, но и в Турции и России". Он также сомневается в эффективности резолюции, если за ней не последуют другие решения и шаги. Он привел пример признания тем же Конгрессом в 2019 году Геноцида армян в Османской империи, которое носит рекомендательный характер и не имеет никакой обязательной юридической силы, однако в итоге привело к тому, что Турция и Азербайджан "стали еще более агрессивными".

"Мы получили взрыв в регионе, началась война в Карабахе. Фактически, у нас есть прецедент, что Конгресс пошел на какой-то шаг, и это привело не к повышению уровня управляемости конфликта, а наоборот, к агрессивности Турции и Азербайджана. И с этой точки зрения надо понять, насколько эта инициатива по признанию Арцаха будет эффективной и не приведет к новой агрессии против Арцаха и Армении с тяжелыми последствиями, а потом уже к каким-то шагам США или Запада в целом постфактум, как повод для наказания Азербайджана или Турции", - сказал Бадалян.

Политобозреватель считает, что США должны вместе с резолюцией принять и превентивные механизмы, которые будут сдерживать агрессию Азербайджана. И армянская власть, по его словам, обязана поставить этот вопрос перед США.

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