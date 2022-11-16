Степанакерт счел резолюцию Сената Франции шагом к признанию

16 ноября 2022, 03:15

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Резолюция, принятая Сенатом Франции, является важным шагом на пути к признанию Нагорного Карабаха и установлению мира на Южном Кавказе, заявили МИД и парламент непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября Сенат Франции принял резолюцию, в котором указал на необходимость признать независимость Нагорного Карабаха и ввести экономические санкции против Азербайджана.

«Министерство иностранных дел Республики Арцах (Нагорный Карабах) приветствует резолюцию, принятую Сенатом Франции 15 ноября, которая осуждает агрессивную и армяноненавистническую политику Азербайджана в отношении Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха)», - говорится в заявлении МИД Нагорного Карабаха, опубликованном 15 ноября.

Ведомство отметило, что «вновь подтверждается необходимость признания Нагорно-Карабахской Республики и использования этого признания в качестве переговорного инструмента с целью установления длительного мира», а также, что «подчеркивается, что повторяющиеся агрессивные действия Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха угрожают безопасности и свободе армян Арцаха (Нагорного Карабаха)».

«Сенат призывает правительство Франции сделать все возможное, чтобы Азербайджан незамедлительно подключился к переговорному процессу для достижения стабильного мира на Южном Кавказе. Принятие резолюции подобного содержания является важным шагом и с политической, и с правовой, и с моральной точек зрения, поскольку экспансионистская и воинственная политика Азербайджана представляет собой серьезный вызов и угрозу не только для армянского народа и армянской государственности, но и для региональной стабильности и цивилизованного мира в целом», - отмечается в заявлении МИД Нагорного Карабаха.

Депутаты парламента Нагорного Карабаха, члены круга дружбы «Арцах-Франция», направили признательное письмо сенаторам Франции за принятие резолюции, «призывающей к применению санкций против Азербайджана, немедленному уходу последнего с территории Армении, принуждению уважать соглашение от 9 ноября 2020 года и любую инициативу, направленную на установление мира между двумя странами».

«Резолюция содержит очень важные формулировки с точки зрения субъектности Арцаха (Нагорного Карабаха)», - заявил государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян и поблагодарил депутатов Сената Франции за «принятие важной для Армении и Республики Арцах резолюции».

Варданян сообщил на своей странице в соцсети, что «в документе подтверждается необходимость признания и использования признания Нагорно-Карабахской Республики в качестве инструмента в долгосрочных мирных переговорах».

«В резолюции также подчеркивается, что неоднократные агрессивные действия Азербайджана против Арцаха (Нагорного Карабаха) угрожают безопасности и свободе арцахских армян. Это пункты, которые важны для будущего Арцаха (Нагорного Карабаха) и арцахских армян. Справедливая борьба арцахских армян за безопасную и достойную жизнь на своей родине однажды достигнет своей цели благодаря решимости армянского народа и поддержке наших друзей», - написал Варданян.

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