Активисты в Ереване поддержали резолюцию Сената Франции по Азербайджану

15 ноября 2022, 21:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сенат Франции принял сегодня резолюцию, в котором указал на необходимость признать независимость Нагорного Карабаха и ввести экономические санкции против Азербайджана. Перед ее обсуждением у посольства Франции в Ереване собрались беженцы из Нагорного Карабаха и жители Армении, которые подчеркнули что эта инициатива сенаторов может стать основой для справедливого урегулирования конфликта.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 октября МИД Азербайджана заявил, что власти Армении продолжают в зоне карабахского конфликта устанавливать мины, которые они доставляют по Лачинскому коридору. Ведомство призвало международное сообщество оказать давление на Армению, а также потребовало от ее властей предоставить карты минных полей с достоверными данными. Армянская сторона предложила Азербайджану создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Азербайджан необоснованно упрекает Армению в невыполнении соглашений и тем самым пытается найти причины закрыть Лачинский коридор, считает он.

Участники акции, организатором которой стали беженцы из Нагорного Карабаха, собрались сегодня днем у посольства Франции в Ереване и передали письмо с поддержкой предложения Сената в преддверии обсуждения резолюции.. Вместе с письмом активисты передали и более 1700 подписей в поддержку петиции.

В своем письме активисты выразили свою признательность Сенату Франции, политическим силам Франции и лично президенту Франции Эммануэлю Макрону за их позицию в вопросе урегулирования карабахской проблемы. Они приветствуют намерение Франции открыть гуманитарный офис в Нагорном Карабахе и "надеются, что эта инициатива станет не последней, тем более что этого требует ситуация в регионе". "Мы уверены, что резолюция Сената Франции станет прочной платформой для справедливого урегулирования карабахского конфликта", - зачитали письмо организаторы акции.

Участники акции отметили, что нынешняя ситуация, связанная с Арменией и Карабахом такая, что "нужно хвататься за каждую возможность, содействовать и требовать справедливого решения проблем.

Они отметили, что за два года после войны в Карабахе они неоднократно обращались в посольства стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, но, в основном с ними предпочитают обсуждать не политический аспект вопроса, а гуманитарный. Представители посольства России в Ереване ни разу не вышли к беженцам из Нагорного Карабаха и не выслушало их требования, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественной организации "Во имя Гадрута" Левон Айриян. "А когда мы позвонили и спросили, почему они игнорируют нас, нам ответили, что вы пишите, вам ответят. Два года отвечают, все никак не ответят", - отметил он

С представителями посольств Франции и США, по его словам, им удалось неоднократно встретиться, а в период пандемии - в онлайн формате.

По его словам, 16 ноября Конгресс США обсудит вопрос расследования хода осенней карабахской войны, "в основном, скорее, по части применения американского оружия в войне".Айриян отметил, что такое же письмо инициаторы акции завтра, 16 ноября передадут в посольство США в Ереване. "Мы хотим напомнить, чтобы в вопросе Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") они руководствовались демократическими ценностями, а не нефтяными или газовыми ценностями Азербайджана", - заключил Левон Айриян.

Участница акции Нарине Сардарян, беженка из Гадрута, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" отметила, что живет в городе Абовян и снимает жилье за 100 тысяч драмов. Какую-то помощь, пособие ее семья, как она отметила, иногда получает, но для нее не это важно. "Мы хотим вернуться в свои дома. Этой цели мы достигнем, даже если нам придется постучаться во все двери мира", - отметила женщина.

Она рассказала, что в интернете видела, как азербайджанцы в Гадруте разрушают ее дом. "Всю мебель уничтожили, все вещи разбросали по двору и сняли на камеру, затем выложили в интернет. Я вернусь в свой дом, даже, если там камня на камне не оставили", - отметила она.

Другая участница акции Арега Барсегян отметила, что узнала об акции в интернете и не могла не присоединиться к ней. "Это очень важная для нас, армян, резолюция. Мы не должны сидеть, сложа руки, должны активно общаться с международными структурами, подавать иски против Азербайджана в связи с его политикой в отношении армян", - отметила Барсегян.

Она уверена, что, если в Армении придет к власти национальная сила, независимая от разных центров, проблема Нагорного Карабаха получит решение в международных судах.

"Власти Армении все 30 лет ничего в этом направлении не предпринимали, никуда не обращались, следуя желаниям своего союзника - России. Но вся абсурдность заключается в том, что, Россия, которая не разрешала Армении признавать Арцах, сегодня упрекает нас в том, что мы его так и не признали", - отметила женщина, добавив, что Армения нуждается в тотальной люстрации для выявления агентов других стран, особенно во власти.

Непризнание Нагорного Карабаха, в том числе со стороны Армении, было существенным фактором в ходе кровопролитного конфликта, заявил президент России Владимир Путин."Что касается признания - непризнания Карабаха в качестве независимого самостоятельного государства, здесь можно по-разному это оценивать, но это без всяких сомнений было существенным фактором, в том числе и в ходе только что, надеюсь, завершенного кровопролитного конфликта. Потому что сам факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, он существенным образом накладывал отпечаток на ход событий, на его восприятие", - привело его слова РИА "Новости" 17 ноября 2020 года.

Сенат Франции сегодня принял резолюцию с осуждением действий Азербайджана

Сенат принял предложенную резолюцию, направленную на применение санкций в отношении Азербайджана, за ее принятие проголосовали 295 человек и один против, говорится на сайте Сената.

В документе сенаторы призвали "к выводу азербайджанских войск и их союзников на исходные позиции с суверенной территории Армении и из Лачинского коридора", обратились к властям Азербайджана и их партнерам в регионе, в частности Турции, с призывом "уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Армении в соответствии с их международными обязательствами и обязательствами" и потребовали соблюдения соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года

Сенаторы обратили внимание обратились к правительству Франции с просьбой отреагировать на нарушение территориальной целостности Армении решительными ответными мерами, "включая арест активов руководства Азербайджана и эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана".

Сенат Франции также потребовал "немедленного и безоговорочного освобождения и репатриации всех армянских военнопленных", предложил французскому правительству "добиваться того, чтобы Совет Безопасности ООН передал дело об агрессии Азербайджана на суверенной территории Республики Армения в Международный уголовный суд".

Сенат также предлагает правительству рассмотреть возможность создания гуманитарного офиса в Нагорном Карабахе, поддержать Армению в вопросе обороноспособности страны и подтверждает необходимость признания независимость Нагорно-Карабахской Республики, указано в документе.

Петиция против резолюции набрала на французском сайте более 120 тысяч голосов

Петиция с призывом к Сенату не принимать резолюцию была опубликована на сайте MesOption.

"Мы, граждане Азербайджана, разного возраста, пола, национальности и социального положения, обращаемся, как рядовые представители нашей страны, в Сенат и к народу Франции", - говорится в петиции.

Предложение о резолюции представляет собой абсолютно односторонний и предвзятый взгляд на армяно-азербайджанский конфликт, указано в петиции. "Авторы защищают интересы только одной стороны конфликта, армян. Они полностью игнорируют жертвы, чувства боли и утраты близких, чаяния другой стороны, миллионов простых азербайджанцев. Такое предпочтение одной нации, при дискриминации и слепом осуждение другой – это публичное проявление этнической нетерпимости", - указано в петиции.

Авторы документа указали, что стремление ввести санкции против Азербайджана в случае эмбарго на импорт газа и нефти в страны ЕС, вызовет новые бедствия для простых азербайджанских граждан. "В 2021 году почти половина доходов нашего государственного бюджета приходится на экспорт энергоресурсов. Эти деньги покрывали нужды беженцев, расходы на обучение, финансировали проекты социального жилья", - заявили они.

Петиция составлена от имени 10 жителей Азербайджана в возрасте от 29 до 61 года, которые живут в разных городах Азербайджана на 21.20 мск под петицией на сайте подписались 128 881 человек.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.