Азербайджан объявил о наступательной операции

27 сентября 2020, 09:45

Азербайджанская армия приступила к контрнаступательной операции по всей линии фронта в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны Азербайджана. Военные ведут воздушную и артиллерийскую атаку на линии соприкосновения, заявили оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", власти Нагорного Карабаха заявили, что сегодня азербайджанские военные обстреляли Степанакерт и приграничные села. Обстрелы стали ответной реакций на огонь по азербайджанским населенным пунктам, среди военных и мирного населения есть жертвы, указало Минобороны Азербайджана.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Командование азербайджанской армии приняло решение о начале контрнаступательной операции наших войск по всему фронту, говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Операция проводится "в целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении военного ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". В ней задействован личный состав и танковые подразделения армии, ракетно-артиллерийские войска, фронтовая авиация и беспилотные летательных аппаратов, сообщили военные.

Сообщении о наступлении азербайджанских военные подтвердило Минобороны Нагорного Карабаха. "Азербайджанская армия атаковала всю линию соприкосновения после ударов ракетно-артиллерийских установок и беспилотников», - говорится сообщении на сайте оборонного ведомства Нагорного Карабаха, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджанская армия начала наступление в направлении Нагорного Карабаха, сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян. Военные начали воздушную и артиллерийскую атаку, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Напомним, после обострения вооруженного в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии в зоне карабахского конфликта, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".