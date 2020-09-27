27 сентября 2020, 08:02

Азербайджан и Нагорный Карабах обменялись обвинениями в обстрелах в зоне конфликта

Азербайджанские военные обстреляли Степанакерт и приграничные села, заявили власти Нагорного Карабаха. Обстрелы стали ответной реакций на огонь по азербайджанским населенным пунктам, среди военных и мирного населения есть жертвы, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Азербайджан заявил об обстрелах семи сел со стороны Армении. В свою очередь, 
Минобороны Нагорного Карабаха заявило о 330 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю С 20 по 26 сентября.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Сегодня утром, приблизительно в 7.30 по местному времени (6.30 мск), Азербайджан "перешел в активное наступление на всей линии соприкосновения", сообщил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян. "Обстрелу подверглись и мирные населенные пункты, в том числе Степанакерт", - говорится в его сообщении на странице в Facebook, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Погосян призвал население укрыться.

Жители Степанакерта находятся в убежищах, слышны звуки от взрывов снарядов, передал в 8.20 по местному времени (7.20 мск) корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявило, что обстрелы стали ответной реакцией на провокацию. "Около 06:00 (по местному времени) вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии вдоль всей линии фронта", - говорится пресс-релизе военного ведомства, который перевел корреспондент "Кавказского узла". Азербайджанские населенные пункты на границе с Нагорным Карабахом были обстреляны из "крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра", отмечается в сообщении . В частности, под огонь попали села Чыраглы и Орта Гервенд в Агдамском районе, Гапанлы в Тертерском районе, Алханлы и Шукюрбейли в Физулинском районе и Джоджуг Марджанлы в Джебраильском районе, сообщило на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Есть убитые и раненые среди мирного населения, заявило оборонное ведомство, не уточнив число жертв.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

Автор: Алвард Григорян, Фаик Меджид; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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