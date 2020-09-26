Минобороны Нагорного Карабаха заявило о 330 обстрелах со стороны Азербайджана

26 сентября 2020, 16:11

Азербайджанские военные 330 нарушили режим прекращения огня за неделю, выстрелив по армянским позициям более 3000 раз, сообщило сегодня оборонное ведомство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 13 по 19 сентября Нагорный Карабах зафиксировал 295 обстрелов с азербайджанской стороны.

"С 20 по 26 сентября азербайджанская сторона порядка 330 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, произведя более 3000 выстрелов по армянским позициям из стрелкового оружия различного калибра", - сказано в сообщении на сайте министерства обороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана к 16.00 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом сегодня утром ведомство заявило об обстрелах семи сел со стороны Армении, насчитав 48 нарушений режима прекращения огня за сутки.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".