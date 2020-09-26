26 сентября 2020, 16:11
Минобороны Нагорного Карабаха заявило о 330 обстрелах со стороны Азербайджана
Азербайджанские военные 330 нарушили режим прекращения огня за неделю, выстрелив по армянским позициям более 3000 раз, сообщило сегодня оборонное ведомство Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", с 13 по 19 сентября Нагорный Карабах зафиксировал 295 обстрелов с азербайджанской стороны.
"С 20 по 26 сентября азербайджанская сторона порядка 330 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, произведя более 3000 выстрелов по армянским позициям из стрелкового оружия различного калибра", - сказано в сообщении на сайте министерства обороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".
Минобороны Азербайджана к 16.00 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом сегодня утром ведомство заявило об обстрелах семи сел со стороны Армении, насчитав 48 нарушений режима прекращения огня за сутки.
О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.
Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".
Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".