Нагорный Карабах насчитал 295 обстрелов со стороны Азербайджана

19 сентября 2020, 15:00

Азербайджанская сторона за неделю произвела порядка 2300 выстрелов по армянским позициям, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 6 по 12 сентября Нагорный Карабах насчитал 310 обстрелов с азербайджанской стороны.

"С 13 по 19 сентября азербайджанская сторона порядка 295 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций более 2300 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сообщении на сайте министерства обороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджанское оборонное ведомство к 14.50 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом сегодня утром Азербайджан сообщил о 36 обстрелах с армянской стороны за сутки.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".