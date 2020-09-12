Военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха. Фото пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха http://nkrmil.am/news/view/2886.

12 сентября 2020, 13:14

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 310 обстрелах

Вооруженные силы Азербайджана произвели по армянским позициям более 3200 выстрелов за неделю, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 30 августа по 5 сентября Нагорный Карабах насчитал 300 обстрелов со стороны Азербайджана.

"С 6 по 12 сентября азербайджанская сторона порядка 310 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций более 3200 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сообщении на сайте министерства обороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджанское оборонное ведомство к 13.00 мск не прокомментировало это завление на своем сайте. При этом, сегодня утром Азербайджан насчитал 32 обстрела со стороны Армении за сутки.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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