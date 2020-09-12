Азербайджан насчитал 32 обстрела в зоне конфликта

12 сентября 2020, 09:15

Подразделения вооруженных сил Армении 32 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября Азербайджан обвинил Армению в 30 обстрелах за сутки.

С 11 по 12 сентября армянские военные нарушили режим прекращения огня 32 раза. Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаджаллы, Алибейли и Агдам Товузского района, в селах Гаравелилер, Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 08.40 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".