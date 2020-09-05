05 сентября 2020, 18:32

Нагорный Карабах заявил о 300 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю

Военные Азербайджана с 30 августа произвели более 3000 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", с 26 июля по 1 августа Нагорный Карабах заявил о 170 обстрелах своих позиций со стороны Азербайджана.

С 30 августа по 5 сентября азербайджанская сторона порядка 300 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения с вооруженными силами Нагорного Карабаха, передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха. По данным ведомства, военнослужащие Азербайджана произвели в общей сложности более 3000 выстрелов из стрелкового оружия.

Министерство обороны Азербайджана к 13.30 мск 5 сентября не разместило на своем сайте комментариев относительно этого заявления. При этом сегодня ранее оно сообщило о 37 обстрелах за сутки со стороны Армении и с позиций на территории Нагорного Карабаха.

На границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении 12 июля обострился конфликт. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли, в том числе скончались в госпитале от ран, шесть военных, несмертельные ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных. С 27 июля сообщений о новых жертвах вооруженного конфликта не поступало.

Азербайджан утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку, а по версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана, указано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 сентября 2020, 17:35

05 сентября 2020, 17:16

  • Состояние Тофига Ягублу ухудшилось в связи с голодовкой

    На четвертые сутки голодовки у оппозиционера Тофика Ягублу возникли проблемы со здоровьем, сообщила его дочь. США, Великобритания и ЕС раскритиковали приговор оппозиционному политику и призвали власти Азербайджана пересмотреть его дело.

05 сентября 2020, 16:35

05 сентября 2020, 15:45

  • ФБР отказалось помочь расследованию смерти Бачалиашвили

    Федерального бюро расследований США не стало принимать участия в резонансном деле о смерти программистки Тамар Бачалиашвили. Прокуратура Грузии представила свидетельства в пользу версии о суициде, но адвокат семьи Бачалиашвили заявил, что изучены не все необходимые материалы.

05 сентября 2020, 14:51

  • Эмин Сагиев отказался от помощи врачей

    Состояние здоровья Эмина Сагиева, который с 18 августа проводит голодовку в азербайджанской колонии, ухудшилось, однако он отказывается от медицинский помощи и заявляет, что не прекратит акцию, пока его не освободят.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи