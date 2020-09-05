Нагорный Карабах заявил о 300 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю

05 сентября 2020, 18:32

Военные Азербайджана с 30 августа произвели более 3000 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", с 26 июля по 1 августа Нагорный Карабах заявил о 170 обстрелах своих позиций со стороны Азербайджана.

С 30 августа по 5 сентября азербайджанская сторона порядка 300 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения с вооруженными силами Нагорного Карабаха, передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха. По данным ведомства, военнослужащие Азербайджана произвели в общей сложности более 3000 выстрелов из стрелкового оружия.

Министерство обороны Азербайджана к 13.30 мск 5 сентября не разместило на своем сайте комментариев относительно этого заявления. При этом сегодня ранее оно сообщило о 37 обстрелах за сутки со стороны Армении и с позиций на территории Нагорного Карабаха.

На границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении 12 июля обострился конфликт. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли, в том числе скончались в госпитале от ран, шесть военных, несмертельные ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных. С 27 июля сообщений о новых жертвах вооруженного конфликта не поступало.

Азербайджан утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку, а по версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана, указано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".