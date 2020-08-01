На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

01 августа 2020, 14:32

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 170 обстрелах за неделю

Азербайджанские военные с 26 июля произвели порядка 1700 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило Министерство обороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" информировал, что с 18 по 25 июля Нагорный Карабах зафиксировал 260 обстрелов своих позиций с азербайджанской стороны.

С 18 по 25 июля азербайджанская сторона более 260 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения с Вооруженными силами Нагорного Карабаха, передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха. По данным ведомства, военнослужащие Азербайджана произвели в общей сложности порядка 2300 выстрелов из стрелкового оружия.

Министерство обороны Азербайджана к 14.32 мск 1 августа не разместило на своем сайте комментариев относительно данного заявления. При этом сегодня ранее оно сообщило о 36 обстрелах за сутки со стороны Армении и с позиций на территории Нагорного Карабаха.

12 июля обострился конфликт на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении. Стороны обменивались обвинениями в обстрелах боевых позиций и населенных пунктов. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли, в том числе скончались в госпитале от ран, шесть военных, несмертельные ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных. С 27 июля сообщений о новых жертвах вооруженного конфликта не поступало.

По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. Азербайджан утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку, указано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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