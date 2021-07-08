08 июля 2021, 19:32

Житель Азербайджана погиб после взрыва мины

Погиб житель Азербайджана Нуру Нуриев, подорвавшийся сегодня на мине в Физулинском районе, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", жители Физулинского района Азербайджана Нуру Нуриев и Эльнур Гашимов, которые нарушили запрет на посещение Карабаха, подорвались сегодня на мине и получили тяжелые ранения.

Нуру Нуриев, подорвавшийся на мине, скончался. Другой пострадавший Эльнур Гашимов лишился обеих ног, он доставлен в больницу, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ведомстве заявили, что Нуриев и Гашимов прошли на заминированную территорию в обход постов, пренебрегая предупреждениями государственных органов об опасности.

Пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана уточнила, что Нуру Нуриев 1976 года рождения скончался на месте. Возбуждено уголовное дело, в том числе по ст. 120.4.2 (убийство более двух лиц особо опасным способом), ст. 29, 120.2.7 (попытка убийства двух и более лиц) УК Азербайджана, сказано в сообщении ведомства, поступившем "Кавказскому узлу".

По данным Генпрокуратуры, с 10 ноября 2020 года после прекращения боевых действий в Карабахе по сегодняшний день включительно от взрыва мин погибли 28 граждан Азербайджана, в том числе семь военных. Ранения получили 86 военных и 31 мирный житель.

Напомним, 12 июня Азербайджан передал Армении пятнадцать удерживаемых военнослужащих в обмен на карты 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. 3 июля по инициативе Российской Федерации Армения предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин, установленных в Физулинском и Зангиланском районах. Азербайджан, в свою очередь, передал Армении 15 приговоренных судом к лишению свободы военных.

С подробностями обострения карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта публикуются на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Азербайджанские саперы отчитались о разминировании 3326 гектаров", "Шесть жителей Азербайджана задержаны при попытке попасть в Кельбаджарский район", "Четыре жителя Азербайджана задержаны за нарушение запрета на поездки в Карабах".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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