Азербайджан передал Армении 15 задержанных армянских военных

03 июля 2021, 22:00

При посредничестве России в обмен на карту минных полей в Физули и Зангилане Азербайджан передал Армении 15 приговоренных судом к лишению свободы военных, сообщил азербайджанский МИД.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня Азербайджан передал Армении пятнадцать удерживаемых военнослужащих в обмен на карты 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.

2 июля суд в Баку снял обвинения в тяжких преступлениях с 14 армянских военных и признал их виновными только в незаконном пересечении границы Азербайджана. Согласно приговору, двое осужденных получили по четыре года лишения свободы, еще 12 - по шесть месяцев. 12 человек, получившие по полгода лишения свободы, будут освобождены, так как уже провели этот срок в заключении в период предварительного и судебного следствия. Вопрос об их передаче Армении будет решен в ближайшее время, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в суде.

"3 июля 2021 года по инициативе Российской Федерации Армения предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин, установленных во время оккупации в Физулинском и Зангиланском районах. Выражаем благодарность Рустаму Мурадову, командующему российским миротворческим контингентом, временно дислоцированном на территории Азербайджанской Республики, за его посредническую роль в реализации гуманитарной инициативы по получению минных карт", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МИД Азербайджана.

По мнению азербайджанского МИД, с помощью полученных минных карт можно будет спасти жизни десятков тысяч граждан страны, в том числе и саперов. Это ускорит и реализацию проектов строительства и реконструкции на данных территориях, а также процесс возвращения вынужденных переселенцев.

"В качестве гуманного шага азербайджанская сторона передала Армении 15 человек армянского происхождения, приговоренных решением суда к лишению свободы, и срок назначенного наказания которых истек", - говорится в заявлении пресс-службы.

Самолет с группой из 15 армянских пленных вылетел из Азербайджана в Армению, сообщило вечером 3 июля издание "Спутник. Армения", отметив, что среди передаваемых находятся 12 армянских военнослужащих, которые были взяты в плен в Хцаберде.

Военнопленных сопровождает командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов, информировало издание.

Напомним, вечером 15 декабря 2020 года власти Нагорного Карабаха потеряли связь с несколькими карабахскими боевыми постами, расположенными в районе сел Хцаберд (азербайджанское название — Чайлаккала) и Хин Тахер (азербайджанское название — Кёхне Таглар). 16 декабря жители Ширакской области Армении перекрыли трассу Гюмри — Ереван, заявив, что десятки их земляков попали в плен в Гадрутском районе. Власти пообещали протестующим вернуть солдат из плена. По данным карабахского омбудсмена, в районе села Хцаберд были пленены около 60 военнослужащих.

Стороны карабахского конфликта оговаривали возвращение всех пленных после завершения осенних боев 2020 года. Азербайджан настаивает, что выполнил договоренность, а около 60 человек, не выданных Армении — не пленные, а диверсанты, захваченные уже после прекращения полномасштабных боевых действий. Защитник прав человека Армении Арман Татоян 19 апреля обратился в ОБСЕ, ООН и другие международные структуры с заявлением, что Азербайджан занижает реальное число пленных.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". Новости о протестных акциях размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".