Суд в Азербайджане снял с армянских военных обвинения в тяжких преступлениях

03 июля 2021, 17:18

Двенадцать армянских военных будут освобождены в Азербайджане, согласно решению бакинского суда. Они признаны виновными в незаконном пересечении границы Азербайджана, а обвинения в тяжких преступлениях с них сняты.

Как сообщал "Кавказский узел", Бакинский суд по тяжким преступлениям в конце июня принял в производство дело 14 граждан Армении, обвиняемых в создании вооруженной группировки, терроризме и незаконном пересечении границы Азербайджана близ поселка Гадрут.

Судебный процесс над 14 армянскими военными, задержанными в декабре прошлого года в Нагорном Карабахе, завершился 2 июля. Суд снял обвинения в тяжких преступлениях и признал их виновными только в незаконном пересечении границы Азербайджана. Согласно приговору, двое осужденных получили по четыре года лишения свободы, еще 12 – по шесть месяцев, которые уже провели в заключении. Речь идет о Граче Авакяне, Гегаме Серобяне, Армене Багасяне, Горе Гаспаряне, Камо Сефиляне, Володе Акобяне, Геворге Асетряне, Сисаке Енгояне, Альберте Петросяне, Ромике Седракяне, Араме Минасяне, Мкртче Миносяне, Эдгаре Матесяне и Юрии Карапетяне, пишет Ru.oxu.az.

По версии азербайджанских следователей, группа жителей Армении приобрела оружие и боеприпасы и создала вооруженную группировку. После чего 26-27 ноября 2020 года они пересекли границу Азербайджана и заняли боевые позиции в лесу в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района. Жители Армении до 13 декабря 2020 года совершали вооруженные нападения на предприятия и учреждения, расположенные в Азербайджане. Также эта группировка нападала на отдельных лиц, совершала взрывы, пожары и прочие действия, направленные на создание паники и нарушение безопасности, привел сегодня Trend.az версию следствия.

Судебный процесс над армянскими военными проводился в открытом режиме. Однако из-за ограниченности числа мест в судебном зале на процесс пропускали не всех представителей СМИ. На заседании гособвинитель попросил приговорить Грача Авакяна и Гегама Серобяна по статье 318 УК Азербайджана (незаконное пересечение границы) к пяти годам лишения свободы, а других - к двум годам по той же статье. В своем выступлении прокурор попросил исключить из обвинения другие статьи, которые были предъявлены обвиняемым. После совещания судья огласил приговор. Грач Авакян и Гегам Серобян были приговорены к четырем годам, остальные - к шести месяцам лишения свободы, сообщило 2 июля агентство АПА.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям уточнили, что 12 человек, получившие по полгода лишения свободы, будут освобождены, так как уже провели этот срок в заключении в период предварительного и судебного следствия. Вопрос об их передаче Армении будет решен в ближайшее время, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в суде.

По данным источника в суде, из показаний обвиняемых стало известно, что "они были принудительно направлены на службу на территорию Азербайджана под угрозой уголовного преследования в Армении". Вместе с тем по ходатайству гособвинителя суд вынес отдельное решение о возбуждении уголовного дела против военно-политического руководства Армении. Руководивший обвиняемыми гражданин Армении, полковник-лейтенант Арсен Казарян и другие должностные лица объявлены в международный розыск, заявил источник.

Он сказал, что в настоящее время в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс над еще двумя группами по 13 человек из числа задержанных в декабре прошлого года в Ходжавенде. По первоначальным статьям обвинения 14 подсудимым грозило наказание в виде лишения свободы от 14 до 20 лет или пожизненное заключение. По статье 318.2 (незаконное пересечение границы организованной группой) УК Азербайджана им грозило от двух до пяти лет лишения суда. Однако, согласно статье 62 УК, прокурор может просить о меньшем наказании, чем предусмотрено законом, пояснил источник.

Обвиняемых защищали адвокаты по назначению. Представители защиты оказались недоступны для комментариев.

В ходе процесса Грач Авакян дал показания, что 27 ноября 2020 года его вызвали в военкомат в Гюмри, где ему было выдано оружие. "Там нам всем раздали оружие. Из Гюмри мы на автобусах доехали до Лачина. На перекрестке там стояли русские миротворцы. Мы проехали мимо них. После того, как мы вышли из машин, направились пешком в горы. Там нас встретили армянские солдаты. Мы должны были сменить их на посту. Перед нашим постом был пост российских миротворцев, а за ними – пост азербайджанской армии. Арсен Газарян сказал нам, что нас сменят через 10 дней, но смены не было. Мы хотели с ним поговорить и спустились вниз, где нас и задержали азербайджанские военные", - цитирует Авакяна Haqqin.az.

По мнению главы Бакинского клуба прав человека Расула Джафарова, вынесение мягкого приговора армянским военным может быть результатом каких-то договоренностей между сторонами.

Возможно, в ближайшие дни вместе с освобождением 12 военных армянская сторона вновь передаст Азербайджану карты минных полей, как это было в начале июня, предположил Джафаров. При этом он затруднился пояснить, почему двум фигурантам вынесли больший срок наказания, и они остались в заключении. Он не исключил, что аналогичные решения будут и в отношении 26 обвиняемых из двух других групп.

"Возможно, эти лица занимали руководящие должности в отряде и их действия были квалифицированы как "организация" незаконного пересечения границы, а остальные были рядовыми", - сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, всего в Гадруте были задержаны около 60 человек, из них в суды дошли дела по 40, остальные ранее уже были освобождены несколькими группами.

Напомним, вечером 15 декабря власти Нагорного Карабаха утратили связь с личным составом нескольких карабахских боевых постов, расположенных в районе сел Хцаберд (азербайджанское название — Чайлаккала) и Хин Тахер (азербайджанское название — Кёхне Таглар). 16 декабря жители Ширакской области Армении перекрыли трассу Гюмри — Ереван, заявив, что десятки их земляков попали в плен в Гадрутском районе. Власти пообещали протестующим вернуть солдат из плена. По данным карабахского омбудсмена, в районе села Хцаберд были пленены около 60 военнослужащих.

Стороны карабахского конфликта оговаривали возвращение всех пленных после завершения осенних боев 2020 года. Азербайджан настаивает, что выполнил договоренность, а около 60 человек, не выданных Армении — не пленные, а диверсанты, захваченные уже после прекращения полномасштабных боевых действий. Защитник прав человека Армении Арман Татоян 19 апреля обратился в ОБСЕ, ООН и другие международные структуры с заявлением, что Азербайджан занижает реальное число пленных.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". Новости о протестных акциях размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".