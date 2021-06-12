12 июня 2021, 18:39

Азербайджан обменял 15 армянских военных на карты минных полей в Агдаме

15 удерживаемых Азербайджаном военнослужащих переданы сегодня Армении в обмен на карты 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе, сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля Европейский союз призвал Азербайджан предоставить информацию об армянских пленных, запрошенную Страсбургским судом, и ускорить их возвращение на родину. 4 мая Азербайджан передал Армении троих военнослужащих. Однако 27 мая еще шесть военных попали в плен в приграничной Гегаркуникской области во время проведения инженерных работ, сообщило Минобороны Армении. Азербайджан объявил пленных армянскими разведчиками.

15 военных были переданы Армении на азербайджано-грузинской границе в присутствии представителей Грузии, говорится в сообщении МИД Азербайджана, поступившем "Кавказскому узлу".

"Мы выражаем признательность за поддержку в осуществлении этой гуманитарной акции правительству Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Одновременно особо отмечаем вклад в этот процесс и посредническую роль госсекретаря США Энтони Блинкена, помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипа Рикера, председателя совета ЕС Шарля Мишеля и шведского председательства ОБСЕ", - сказано в сообщении МИД, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

В ведомстве полагают, что "получение карт минирования спасет жизни и здоровье десяткам тысяч граждан, в том числе саперам, и ускорит реализацию начатых в Агдаме проектов восстановления и возвращения вынужденных переселенцев".

Напомним, 10 июня стало известно, что генпрокуратура Азербайджана передала в суд дела 26 армянских военных, обвиняемых в создании вооруженной группировки, терроризме и незаконном пересечении границы близ поселка Гадрут.

Стороны карабахского конфликта оговаривали возвращение всех пленных после завершения осенних боев 2020 года. Азербайджан настаивает, что выполнил договоренность, а около 60 человек, не выданных Армении — не пленные, а диверсанты, захваченные уже после прекращения полномасштабных боевых действий. Защитник прав человека Армении Арман Татоян 19 апреля обратился в ОБСЕ, ООН и другие международные структуры с заявлением, в котором, в частности, сказано, что Азербайджан занижает реальное число пленных.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Минобороны Армении ответило на обвинения в обстреле азербайджанских военных", "Конфликт с Азербайджаном сорвал полевые работы в приграничных районах Армении", "Минобороны Армении и Азербайджана обменялись обвинениям в обстрелах".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 июня 2021, 18:14

  • Глава Турага согласился уйти в отставку на фоне жалоб сельчан

    Руководитель администрации Турагского сельского поселения в Дагестане Абульфет Шихимиев проиграл судебную тяжбу с депутатами и решил более не опротестовывать свою отставку. При Шихимиеве на бывших муниципальных землях появились карьеры, а в селении Ничрас закрылись детский сад и медпункт, указал депутат Кунагбег Сефербеков.

12 июня 2021, 18:02

12 июня 2021, 17:14

  • 1 Празднование Дня России разделило волгоградцев

    Жители Волгограда, присоединившиеся к празднованию Дня России, рассказали "Кавказскому узлу" о своих патриотических чувствах, а скептически относящиеся к празднику горожане указали на отсутствие демократии и преследование по политическим мотивам.

12 июня 2021, 16:47

12 июня 2021, 15:52

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи