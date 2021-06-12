Азербайджан обменял 15 армянских военных на карты минных полей в Агдаме

12 июня 2021, 18:39

15 удерживаемых Азербайджаном военнослужащих переданы сегодня Армении в обмен на карты 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе, сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля Европейский союз призвал Азербайджан предоставить информацию об армянских пленных, запрошенную Страсбургским судом, и ускорить их возвращение на родину. 4 мая Азербайджан передал Армении троих военнослужащих. Однако 27 мая еще шесть военных попали в плен в приграничной Гегаркуникской области во время проведения инженерных работ, сообщило Минобороны Армении. Азербайджан объявил пленных армянскими разведчиками.

15 военных были переданы Армении на азербайджано-грузинской границе в присутствии представителей Грузии, говорится в сообщении МИД Азербайджана, поступившем "Кавказскому узлу".

"Мы выражаем признательность за поддержку в осуществлении этой гуманитарной акции правительству Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Одновременно особо отмечаем вклад в этот процесс и посредническую роль госсекретаря США Энтони Блинкена, помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипа Рикера, председателя совета ЕС Шарля Мишеля и шведского председательства ОБСЕ", - сказано в сообщении МИД, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

В ведомстве полагают, что "получение карт минирования спасет жизни и здоровье десяткам тысяч граждан, в том числе саперам, и ускорит реализацию начатых в Агдаме проектов восстановления и возвращения вынужденных переселенцев".

Напомним, 10 июня стало известно, что генпрокуратура Азербайджана передала в суд дела 26 армянских военных, обвиняемых в создании вооруженной группировки, терроризме и незаконном пересечении границы близ поселка Гадрут.

Стороны карабахского конфликта оговаривали возвращение всех пленных после завершения осенних боев 2020 года. Азербайджан настаивает, что выполнил договоренность, а около 60 человек, не выданных Армении — не пленные, а диверсанты, захваченные уже после прекращения полномасштабных боевых действий. Защитник прав человека Армении Арман Татоян 19 апреля обратился в ОБСЕ, ООН и другие международные структуры с заявлением, в котором, в частности, сказано, что Азербайджан занижает реальное число пленных.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".