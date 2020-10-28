Нагорный Карабах привел доказательства обстрела роддома в Степанакерте

28 октября 2020, 15:43

Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха опубликовало фотографии частично разрушенного здания родильного дома в Степанакерте. Азербайджан отверг свою причастность к обстрелам.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Служба по чрезвычайным ситуациям (СЧС) Нагорного Карабаха заявила о бомбардировке Степанакертского центра охраны здоровья матери и ребенка (Республиканского родильного дома).

Столица Нагорного Карабаха Степанакерте неоднократно подвергалась как обстрелам, так и авианалетам. Местные жители переселились в бомбоубежища. Из-за переживаний за родных и близких на фронте у них обострились проблемы со здоровьем, однако они стараются не отвлекать врачей от лечения раненых и помогают друг другу самостоятельно.

Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха опубликовало сегодня девять фотографий частично разрушенного здания. "Вооруженные силы Азербайджана обстреляли роддом в Степанакерте", - утверждается в публикации.

При этом Минобороны Азербайджана опровергло причастность к обстрелам Степанакерта (азербайджанское название - Ханкенди). "Сообщение <...> о якобы обстреле азербайджанской армией родильного дома в Ханкенди является целенаправленно тиражируемой дезинформацией. Подобной информацией противник пытается отвлечь внимание от военного преступления, совершенного им некоторое время назад в Барде, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Оборонное ведомство Азербайджана заявило сегодня об обстрелах армянскими военными прифронтового города Барда из ракетных установок "Смерч". При этом 20 мирных жителей погибли и до 60 получили ранения, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. Нагорный Карабах также обвинял сегодня азербайджанскую сторону в применении "Смерчей" против мирных жителей. При обстреле города Шуши один человек погиб и двое были ранены, утверждает карабахская СЧС. Азербайджанское оборонное ведомство заявило, что не наносило ударов по мирным жителям, в том числе и города Шуша.

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что власти проверяют достоверность сведений о применении турецких истребителей F-16 при обстреле Степанакерта, информировало армянское издание Panorama.

Ильхам Алиев двумя днями ранее, 26 октября, заявил, что Баку в карабахском вопросе пойдет "до конца", а в случае "иностранной агрессии" пригрозил использовать турецкие истребители F-16. Эти слова адресованы Москве, считают российские военные аналитики Александр Перенджиев, Александр Гольц и Павел Фельгенгауэр.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны трижды объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. С начала обострения карабахского конфликта при артобстрелах населенных пунктов с армянской стороны погибли 69 человек и 322 получили ранения, заявила сегодня Генпрокуратура Азербайджана. Общее число погибших мирных жителей Нагорного Карабаха, по данным карабахской СЧС, достигло 40, раненых – 127.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержатся справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".