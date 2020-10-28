28 октября 2020, 14:37

Азербайджанские военные самолеты наносят удары по Республиканскому родильному дому в Степанакерте, заявила служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" писал, что сегодня как Азербайджан, так и Нагорный Карабах заявили об обстреле населенных пунктов в прифронтовой зоне. По данным службы по чрезвычайным ситуациям (СЧС) Нагорного Карабаха, один человек погиб и двое были ранены при обстреле города Шуши из установок "Смерч". Азербайджанское оборонное ведомство заявило, что не наносило ударов по мирным жителям, в том числе и города Шуша. Минобороны Азербайджана сообщило о гибели жителей Барды при обстреле с армянской стороны.

Столица Нагорного Карабаха, Степанакерт, неоднократно подвергалась как бстрелам, так и авианалетам. Местные жители переселились в бмибоубежища. Из-за переживаний за родных и близких на фронте у них обострились проблемы со здоровьем, однако они стараются не отвлекать врачей от лечения раненых и помогают друг другу самостоятельно.

Около 14.40 (13.40 мск) возобновились бомбардировки Степанакерта (азербайджанское название - Ханкенди), в городе звучит сирена воздушной тревоги. На данный момент воздушная тревога продолжается в столице, передал корреспондент "Кавказского узла" в 14.17 мск.

По данным СЧС Нагорного Карабаха, обстрел идет с помощью военной авиации. По предварительным данным ведомства, мишенью стал Степанакертский центр охраны здоровья матери и ребенка (Республиканский родильный дом). "Информация о пострадавших и объеме разрушений уточняется", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова сотрудника СЧС Унана Тадевосяна.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны трижды объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. С начала обострения карабахского конфликта по 10.00 мск 28 октября при артобстрелах населенных пунктов с армянской стороны погибли 69 человек и 322 получили ранения, заявила сегодня Генпрокуратура Азербайджана. Общее число погибших мирных жителей Нагорного Карабаха, по данным карабахской СЧС, достигло 40, раненых – 127.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержатся справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".