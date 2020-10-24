Жители Степанакерта осваивают навыки медпомощи в бомбоубежищах

24 октября 2020, 01:52

Врачи круглосуточно оказывают медпомощь мирным жителям и обеспечивают их необходимыми лекарствами, сообщили власти Нагорного Карабаха. Обитатели убежищ рассказали, что из-за переживаний за родных и близких на фронте у них обострились проблемы со здоровьем, однако они стараются не отвлекать врачей от лечения раненых и помогают друг другу самостоятельно.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 23 октября днем Мартакерт (азербайджанское название – Агдере) подвергся обстрелам, по городу были нанесены ракетные и авиационные удары, сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям (СЧС) Нагорного Карабаха. По данным ведомства, днем обстреливался и поселок Карегах (азербайджанское название – Караках) Кашатагского района, а затем автодорога Карега-Бердзор. Вечером начались обстрелы Степанакерта и Мартуни. При обстреле села Аветараноц (азербайджанское название – Чанахчи) в Аскеранском районе получил ранение местный житель.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. 10 октября и 17 октября стороны конфликта объявляли о перемирии, но эта договоренность не выполняется, и в зоне конфликта до сих пор продолжаются военные действия. Важное отличие нового витка длящегося больше трех десятилетий конфликта – боевые действие идут по всей линии фронта, а противоборствующие стороны объявили военное положение и мобилизацию, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Жительница Степанакерта, пенсионерка Джульетта Григорян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что с первого дня войны находится в убежище. "У меня сахарный диабет, я ежедневно делаю укол инсулина. Лекарство получаю от государства бесплатно. Врачи мне дали столько лекарства, что хватит надолго. Укол делает медсестра из нашего подъезда, которая сейчас работает в бригаде скорой помощи", - сказала она.

Пенсионерка рассказала, что из-за обстрелов Степанакерта и волнений за родных и близких, которые находятся на фронте, ее состояние ухудшилось, но от госпитализации она отказалась. "В убежище молодые соседки мне помогают. Не надо, чтоб отвлекались на меня, пусть помогают раненным солдатам", - сказала она.

Элла Мусаелян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у нее заболевание глаз, и она проходит лечение в Ереване, а наблюдается в Степанакерте. «4 октября я ездила в Ереван, прошла необходимое лечение, нужные лекарства приобрела. Поэтому сейчас у меня нет проблем с лекарствами. Врачу в Степанакерте звоню изредка для консультаций, чтоб не отвлекать от раненных военных. Мы все знаем, что наши медработники сейчас заняты более важными делами, а мы в убежищах присматриваем друг за другом», - сказала она.

По словам пенсионера Саркиса Газаряна, у него недавно начались проблемы с давлением, так как он "много думает о воинах на передовой линии". «Пообщался с врачом скорой помощи, он прописал мне необходимые лекарства. Все есть, принимаю как положено. Я не могу находиться в убежище, потому иду работать волонтером в тылу. Главное, чтоб война закончилась», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти отчитались о своевременной медпомощи жителям Нагорного Карабаха

С первого дня войны в Нагорном Карабахе действует программа по обеспечению в случае необходимости жителей Степанакерта медикаментами и помощью врачей, сказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь оперативного штаба Нагорного Карабаха Самвел Балаян. «Станции скорой помощи, все гражданские медучреждения работают, спасательная служба организовывает раздачу лекарств, "горячие номера" оперативного штаба населению известны. В случае необходимости они звонят в оперативный штаб или в станцию скорой помощи, реагируем незамедлительно», - пояснил он.

Сотрудники ведомства ежедневно, вне зависимости от времени суток, на спецмашинах посещают все убежища в Степанакерте и районах и предоставляют людям медикаменты, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

Он рассказал, что в основном им требуются лекарства от давления и головной боли. Однако служба обеспечены всеми необходимыми медикаментами - от простых таблеток до систем и уколов, сказал Тадевосян. Он также отметил, что круглосуточно работает служба скорой помощи.

Если кому-либо потребуется срочная госпитализация, то скорая помощь доставляет пациента в медучреждения в Степанакерте или в районных центрах, все они работают, пояснил Тадевосян. Однако, сказал он, такие случаи единичны, потому что, в основном, в убежищах находятся люди, которые не имеют тяжелых форм болезни, требующих стационарного лечения и постоянного наблюдения врачей.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержатся справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.