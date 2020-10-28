Российские военные аналитики оценили угрозы Алиева использовать F-16

28 октября 2020, 01:41

Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что в случае иностранного вмешательства в карабахский конфликт Баку задействует турецкие истребители F-16, адресованы Москве, считают российские военные аналитики Александр Перенджиев, Александр Гольц и Павел Фельгенгауэр.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", Ильхам Алиев 26 октября заявил, что Баку в карабахском вопросе пойдет "до конца", а в случае "иностранной агрессии" пригрозил использовать турецкие истребители F-16.

26 октября в 07.00 мск (06.00 по местному времени) вступила в силу уже третья с 27 сентября договоренность о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта. В первые же часы после этого стороны обменялись обвинениями в обстрелах позиций и населенных пунктов.

Истребитель F-16 предназначен для борьбы с самолетами, его, в частности, используют для защиты объектов от бомбардировщиков и штурмовиков противника, рассказал 27 октября корреспонденту "Кавказского узла" доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета общественной организации "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, данный истребитель является «эффективным оружием, признанным во всем мире»

Перенджиев считает, что заявление Алиева направлено не Еревану, а Москве; таким образом азербайджанский лидер дает понять, что в случае вступления России в войну на стороне Армении Баку готов прибегнуть к использованию турецкой авиации. «Для Армении применение F-16 ничего не перевернет. Это намек России – мол, если что, в конфликт вступит Турция. Открыто это не сказано. России не нужен конфликт с Турцией; яркий пример – во время войны в Сирии Москва и Анкара много раз были на грани войны, но каждый раз Россия всячески старалась в него не вступать. Стороны вступали в переговоры. Россия не хочет рисковать. И дело не в том, боится РФ или нет - стране банально не нужен серьезный конфликт», - считает он.

В данном конфликте одну из ключевых ролей играют дроны, добавил Перенджиев. Еще до эскалации конфликта Азербайджан отрабатывал специальные учения в условиях небольшой территории, где дрон способен быстро разведать и передать обстановку, а затем нанести удар. «F-16 и дроны выполняют разные задачи. Если истребитель – это по сути ПВО, то дрон – разведка, получение информации плюс нанесение удара по наземным целям. Сравнивать данные военные объекты некорректно», - указал Перенджиев.

По мнению члена Александра Перенджиева, для России риск в случае полномасштабных военных действий существует "только в одном случае - если Турция нападет на Армению". "Тогда случится российское военное вмешательство. Но Россия берет на себя обязательство не допустить вмешательство третьих стран в этот конфликт", - отметил он.

Военный обозреватель Александр Гольц также считает, что заявление Алиева обращено к Кремлю. «Более-менее очевидно, что напряженность между Турцией и Россией нарастает. Свидетельство тому – конфликт в Идлибе. Но, насколько я понимаю, если дело дойдет до прямого столкновения, речь пойдет не об истребителях. Ставки будут куда выше – задействуют силы и средства куда более весомые, чем самолеты данного класса», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

26 октября российские ВКС нанесли авиаудары по сирийской провинции Идлиб, жертвами которых стали, в частности, члены протурецкой группировки "Файлак аш-Шам", лагерь которых расположен в окрестностях населенного пункта Харим неподалеку от турецкой границы. По некоторым данным, погибли 78 человек, около ста получили ранения, пишет "Лента.ру".

В данном военном конфликте F-16 не смогут заменить дроны, в частности, потому, что их функции кардинально разные, указал Гольц. «Есть вопрос в стоимости. Пока что пилотируемый военный объект эффективнее, однако и политические, и экономические потери от него куда больше, чем от дрона», - рассказал Гольц.

Военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр также считает, что слова Алиева направлены России. «Речь шла о том, что если пойдет война с Россией, то тогда и будут применены F-16. Алиев объясняет: если что, то Турция за нас заступится, у нас есть турецкие войска. Данные F-16 сделаны в Турции по лицензии США, эти истребители Анкара хотела бы в том числе экспортировать. Самолеты имеют разные модификации, но они очевидно хуже, чем у, например, израильтян, которые используют истребители и в качестве бомбардировщиков. В этом смысле F-16 – универсальный самолет, имеющий самый большой выпуск в мире», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

США переводят F-16 в Нацгвардию и изымают из армии, отметил Фельгенгауэр. «F-16 будут неплохо смотреться против российских самолетов. Но американская армия переходит на истребители пятого поколения – те же F-35», - прокомментировал Фельгенгауэр.

По его словам, F-16 не смогут заменить дроны, которые успешно используются в данной военной кампании. «Беспилотники наводят залповый огонь «Градов», «Смерчей». На беспилотниках Азербайджан строит всю оперативную деятельность. Они еще и снимают, как бабахают […] Беспилотники дешевле на порядок», - добавил Фельгенгауэр.

Беспилотные летательные аппараты использовать дешевле, чем истребители

Функциональные назначения ударных беспилотных летательных аппаратов и самолетов-истребителей разные, сказал корреспонденту «Кавказского узла» военный обозреватель агентства Turan Шахин Гаджиев.

"Если дроны предназначены для уничтожения наземных целей, то истребители, прежде всего, предусмотрены для борьбы в воздухе с военной авиацией противника. Однако современные истребители, и в частности F-16, оснащены как ракетами «воздух-воздух», так и «воздух-земля», то есть они также могут быть использованы для нанесения ударов по наземным целям. В современных воздушных дуэлях побеждают тот, кто раньше заметит противника. В этом смысле F-16, будучи истребителями второго поколения, обладают прекрасной авионикой, то есть средствами радиоэлектронной борьбы, радарами. Они легки, маневренны. Эти самолеты вооружены управляемыми ракетами и могут наносить высокоточные удары, причем дистанционно», - сказал Гаджиев.

Он напомнил, что Турция успешно применяла эти самолеты в борьбе с членами базирующейся в Ираке Курдской рабочей партии. Кроме того, по словам Гаджиева, F-16 неплохо показал себя в условиях сирийского театра военных действий.

Что касается дронов, то, по словам военного обозревателя, они предназначены для уничтожения конкретных целей. При этом турецкие БПЛА «Байрактар» являются многоразовыми, нанеся ракетные удары, они могут возвращаться и повторно использоваться. Преимущество дронов также в том, что они относительно дешевы - стоимость может составлять несколько миллионов долларов - и их использование не влечет рисков человеческих потерь.

"Азербайджан в настоящее время имеет в своем распоряжении израильские дроны-камикадзе "Harop", турецкие «Байрактары», а также сам производит совместно с Израилем ударные дроны "Zərbə" ("Удар"). Конечно, использование БПЛА обходится дешевле, чем истребители. Однако истребители эффективны, поскольку в один вылет они могут наносить удары шестью-восемью ракетами, а также бомбами, и наносить удары по противнику большей поражающей силы и масштаба", - отметил Гаджиев.

По его словам, Азербайджан не использовал F-16, поскольку в этом не было необходимости, так как использование разведывательных и ударных дронов обеспечило Азербайджану военное превосходство над противником.

"В войне против Армении Азербайджану нет необходимости в использовании F-16, поскольку после уничтожения посредством ударных дронов и другими средствами системы ПВО Армении Азербайджан может вполне обходиться и собственной военной авиацией, к примеру, штурмовиками Су-25", - считает Гаджиев.

По его мнению, Алиев, говоря о задействовании F-16 в случае «внешней агрессии», имел в виду привлечению к войне Азербайджана третьих сторон. «Он имел в виду, что если кто-то из третьих сторон открыто вступит в войну на стороне Армении, Азербайджан будет использовать не только F-16, но и в целом привлечет турецких военных. Тем более, что Анкара не раз заявляла, что готова оказать военную помощь, если Баку попросит об этом», - сказал Гаджиев.

Что касается стоимости F-16, то, по словам Гаджиева, это "дорогие машины, стоимость которых достигает 50 миллионов долларов". "Один шлем пилоты, который только поворачиванием летчиком головы автоматические наводит цель, стоит не менее миллиона долларов", - отметил военный обозреватель.

По его мнению, теоретически на стороне Армении в войну может вступить Россия, однако скорее всего Москва до конца официально останется нейтральной.

Турецкие истребители остались в Азербайджане после учений

Многофункциональные истребители F-16 ВВС Турции применяются для подавления подразделений ПВО, заявил корреспонденту "Кавказского узла" военный аналитик военно-аналитического портала Razm.info Айк Хачикян.

По его словам, некорректно сравнивать истребительную авиацию с беспилотниками, так как они предназначены для решения разных боевых задач. "Турецкие истребители остались в Азербайджане после совместных учений в августе. Они входят в состав 151-й и 152-й эскадрилий ВВС Турции. Что касается угроз Алиева, они запоздалые, так как их уже применяли в боевых действиях", - подчеркнул Хачикян.

Вооруженные силы Азербайджана и Турции провели совместные широкомасштабные учения с участием сухопутных сил и военно-воздушных сил обеих стран. Учения военной авиации начались 29 июля и завершились 10 августа. Прошли они в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

Турецкие истребители несут боевое дежурство, прикрывая остальные объекты, в том числе, беспилотники, добавил военный аналитик. "По большому счету, турецкие истребители ничего не стоят. Какую-то цену, и то достаточно колеблющуюся, может иметь новая техника. А эти истребители на вооружении с конца 1990-х. Но это не означает, что F-16 - плохие истребители", - сказал пояснил он.

Наряду с боями, которые не прекращаются с 27 сентября, обстреливаются населенные пункты - и в Нагорном Карабахе, и в Азербайджане, и в Армении. Артиллерийские и ракетные удары по азербайджанским городам объясняются стремлением спровоцировать ответные меры Баку, которые заставят Москву вмешаться и оказать поддержку Еревану, однако они лишь укрепили готовность Азербайджана отвоевать территории Нагорного Карабаха, указал в интервью "Кавказскому узлу" бывший советник госсекретаря США Пол Гобл.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.