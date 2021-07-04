Останки четверых военных найдены в Нагорном Карабахе

04 июля 2021, 08:58

Карабахские спасатели обнаружили останки еще четверых человек, погибших в местах боев в Нагорном Карабахе. Общее число найденных тел и останков достигло 1595.

Как писал "Кавказский узел", карабахские спасатели 12 июня информировали об обнаружении останков восьмерых военных в Гадрутском районе. Общее число найденных останков армянских военных в зоне карабахского конфликта достигло 1576.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Поисковики обнаружили в районе Варанды (азербайджанское название – Физули) и Джракана (азербайджанское название - Джабраил) станки еще четверых погибших, сообщил вечером 3 июля начальник управления информации и связей с общественностью Госслужбы по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян на своей странице в Facebook. По предварительным данным, они были участниками боевых действий - военнослужащими-срочниками, добровольцами или резервистами. Их личности будут установлены после судебно-медицинских экспертиз, указано в сообщении.

Всего за время поисков на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, найдены тела и останки 1595 человек, указал он.

"Кавказский узел" также писал, что 30 июня Минобороны Азербайджана информировало, что останки еще двух военных, которые числились пропавшими с осени 2020 года, найдены в зоне карабахского конфликта, были переданы родственникам и захоронены. В списке пропавших без вести остаются еще восемь военнослужащих, сообщило Минобороны Азербайджана.