Поисковые работы в зоне боев в Нагорном Карабахе. Фото пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха. http://rs-nkr.am/content.php?contid=3160&fbclid=IwAR147wm1I979pbAj3B_oQhT35FrCmEpxe8C9bVsdRV2YsZZs9pbdBefigAI

04 июля 2021, 08:58

Останки четверых военных найдены в Нагорном Карабахе

Карабахские спасатели обнаружили останки еще четверых человек, погибших в местах боев в Нагорном Карабахе. Общее число найденных тел и останков достигло 1595. 

Как писал "Кавказский узел", карабахские спасатели 12 июня информировали об обнаружении останков восьмерых военных в Гадрутском районе. Общее число найденных останков армянских военных в зоне карабахского конфликта достигло 1576.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Поисковики обнаружили в районе Варанды (азербайджанское название – Физули) и Джракана (азербайджанское название - Джабраил) станки еще четверых погибших, сообщил вечером 3 июля начальник управления информации и связей с общественностью Госслужбы по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян на своей странице в Facebook. По предварительным данным, они были участниками боевых действий - военнослужащими-срочниками, добровольцами или резервистами. Их личности будут установлены после судебно-медицинских экспертиз, указано в сообщении.

Всего за время поисков на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, найдены тела и останки 1595 человек, указал он.

"Кавказский узел" также писал, что 30 июня Минобороны Азербайджана информировало, что останки еще двух военных, которые числились пропавшими с осени 2020 года, найдены в зоне карабахского конфликта, были переданы родственникам и захоронены. В списке пропавших без вести остаются еще восемь военнослужащих, сообщило Минобороны Азербайджана. 

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"В Нагорном Карабахе почтили память погибших и без вести пропавших", "Минобороны Армении и Азербайджана обменялись обвинениям в обстрелах", "Похоронены подорвавшиеся на мине азербайджанские журналисты".

Автор: "Кавказский узел"

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