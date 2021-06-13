Останки восьмерых военных найдены в Гадрутском районе

13 июня 2021, 04:14

Общее число найденных останков армянских военных в зоне карабахского конфликта достигло 1576.

Как писал "Кавказский узел", карабахские спасатели 11 июня информировали об обнаружении близ Варанды и Джракана останков четырех солдат, а 12 июня - об обнаружении в Джебраильском районе останков еще одного военного. Таким образом общее число найденных тел и останков в зоне карабахского конфликта достигло 1568.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха сообщила вечером 12 июня об обнаружении в Гадрутском районе, перешедшем под контроль Азербайджана, останков восьмерых погибших, пишет "Спутник-Армения".

За время, когда на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, ведутся поиски погибших армянской стороне переданы тела и останки 1576 человек, информирует news.am.

Напомним, что боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".