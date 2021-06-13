Одежда армянского солдата. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

13 июня 2021, 04:14

Останки восьмерых военных найдены в Гадрутском районе

Общее число найденных останков армянских военных в зоне карабахского конфликта достигло 1576.

Как писал "Кавказский узел", карабахские спасатели 11 июня информировали об обнаружении близ Варанды и Джракана останков четырех солдат, а 12 июня - об обнаружении в Джебраильском районе останков еще одного военного. Таким образом общее число найденных тел и останков в зоне карабахского конфликта достигло 1568.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха сообщила вечером 12 июня об обнаружении в Гадрутском районе, перешедшем под контроль Азербайджана, останков восьмерых погибших, пишет "Спутник-Армения".

За время, когда на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, ведутся поиски погибших армянской стороне переданы тела и останки 1576 человек, информирует news.am.

Напомним, что боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Азербайджан заявил о пленении армянского диверсанта на границе", "ЕСПЧ отказался требовать карты минных полей у Армении", "Азербайджан уточнил число погибших в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 июня 2021, 13:31

  • Сотрудники нефтяной компании в Калмыкии пожаловались на невыплату зарплат

    Работники нефтяной компании "ЕвроСибОйл" в Калмыкии несколько месяцев не получают зарплату на фоне рейдерского захвата предприятия, рассказали сотрудники. Налоговая задолженность "ЕвроСибОйла" превысила 4 миллиарда рублей, сообщили в ФНС. Обвиняемыми по делу о попытке рейдерского захвата проходят шесть человек.

13 июня 2021, 12:23

  • Врачи назвали тяжелым состояние мэра Кисловодска

    Врачам удалось стабилизировать послеоперационное состояние мэра Кисловодска Александра Курбатова, получившего травму головы при падении с электросамоката, но чиновник остается в реанимации в тяжелом состоянии.

13 июня 2021, 11:35

13 июня 2021, 10:15

13 июня 2021, 09:13

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи