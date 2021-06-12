Карабахские спасатели нашли останки военнослужащего. Фото: Facebook / ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն

12 июня 2021, 08:43

Останки военного найдены близ Джебраила

Участники поискового отряда обнаружили в Джебраильском районе останки военнослужащего, и общее число найденных тел и останков достигло 1568, сообщила служба ЧС Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", карабахские спасатели 11 мая информировали об обнаружении близ Варанды и Джракана останков четырех солдат. Общее число найденных в зоне боев тел и останков достигло 1567, рапортовала служба ЧС Нагорного Карабаха.

В результате поисковых работ, проведенных в Джабраильском районе были обнаружены и эвакуированы останки военнослужащего. Для выяснения его личности назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщил вечером 11 июня на своей странице в Facebook служба ЧС Нагорного Карабаха.

Общее число найденных тел и останков в зоне карабахского конфликта достигло 1568. По предварительным данным, 27 из них мирные жители, уточнило ведомство.

Напомним, что боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Азербайджан заявил о пленении армянского диверсанта на границе", "ЕСПЧ отказался требовать карты минных полей у Армении", "Азербайджан уточнил число погибших в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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