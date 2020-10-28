Житель Шуши погиб в результате обстрела

28 октября 2020, 12:51

Один человек погиб и двое были ранены при обстреле города Шуши из установок "Смерч", сообщила Служба ЧС Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербаджана заявило об обстреле населенных пунктов в прифронтовой зоне. Нагорный Карабах в свою очередь сообщил о ракетном ударе по городу Шуши в 10.50 часов по местному времени (09.50 мск).

Три местных жителя пострадали при ракетном обстреле города Шуши военными Азербайджана, сообщила Служба ЧС Нагорного Карабаха. "Город Шуши 28 октября азербайджанская сторона обстреливала из залповой реактивной системы "Смерч". Среди мирного населения одна жертва и двое раненых", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник СЧС Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

По его словам один из снарядов упал на Степанакерт, по предварительным данным, пострадавших нет. Обстрел городов велся ближе к полудню, уточнил Тадевосян.

Азербайджанское название города Степанакерт – Ханкенди, а города Шуши – Шуша.

Общее число погибших мирных жителей Нагорного Карабаха с 27 сентября достигло 40, раненых – 127.

Напомним, что сегодня офис омбудсмена Нагорного Карабаха сообщил, что с начала эскалации конфликта в непризнанной республике в результате обстрелов ущерб нанесен 150 населенным пунктам непризнанной республики, повреждены 11 600 объектов недвижимости, 1600 объектов частной движимой собственности и 2100 объектов инфраструктуры и общественно-промышленного значения.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.