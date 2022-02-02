Пастух погиб при взрыве снаряда в Азербайджане

02 февраля 2022, 13:16

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Житель Азербайджана Исмаил Микаилов умер от ранений, которые получил при взрыве кассетной бомбы во время выпаса скота в зоне карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", при взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. Так, 18 января в Геранбойском районе 26-летний пастух Вугар Мамедов во время выпаса скота наступил на мину и лишился ноги. С 10 ноября 2020 года в результате взрывов мин погибли семь военных и 29 мирных жителей, травмы получили 110 военных и 45 мирных жителей, сообщили 19 января в Генпрокуратуре Азербайджана.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие территории перешли к Азербайджану, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Вечером 1 февраля в Евлахском районе умер житель Кельбаджарского района Исмаил Микаилов, получивший многочисленные осколочные ранения при взрыве, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник районной прокуратуры.

По данным ведомства, Микаилов погиб во время сельскохозяйственных работ от ранений, полученных в результате разрыва кассетной бомбы, упавшей там во время войны 2020 года. Прокуратура Евлахского района проводит расследование, уточнил сотрудник ведомства.

Микаилов получил ранения при взрыве во время выпаса скота, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Евлахского района.

С учетом этого случая, с 10 ноября 2020 года в результате взрывов мин погибли семь военных и 30 мирных жителей, пострадали 110 военных и 45 мирных жителей, сообщил сегодня представитель Генпрокуратуры Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла".

К 1 февраля саперы агентства по разминированию ANAMA нашли в зоне карабахского конфликта 10 540 противопехотных мин, 4802 противотанковые мины и 13 444 других боеприпасов, сообщило ранее ANAMA.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".