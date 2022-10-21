Идентифицированы все погибшие при последней эскалации конфликта граждане Армении

21 октября 2022, 02:43

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В Армении установили более 200 человек, погибших во время сентябрьского обострения конфликта на границе с Азербайджаном, неидентифицированных жертв этих событий нет, заявила глава Минздрава.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября власти Армении сообщили о перемирии. По их данным, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести свыше 200 человек. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников, позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. 19 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 29 жителей страны остаются по итогам этих событий пропавшими без вести, а также обвинил Баку в препятствии процессу поиска и эвакуации тел погибших.

201 тело армянских военнослужащих, погибших в результате сентябрьского обострения конфликта на границе Азербайджана и Армении, идентифицировано. Об этом заявила на брифинге 20 октября министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

По словам министра, неидентифицированных тел погибших во время последней эскалации конфликта больше нет, однако еще остаются неопознанными останки некоторых погибших во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Аванесян сообщила, что идентифицировать ряд таких погибших спустя два года не помогли даже повторные экспертизы, которые проводились в Нидерландах. Число таких случаев Аванесян не назвала. В отдельных случаях родители не соглашались с результатами экспертизы, поэтому более 60 экспертиз были проведены повторно за рубежом, и в этих случаях все результаты первой экспертизы подтвердились.

"Также есть идентифицированные тела погибших военнослужащих в ходе карабахской войны, которые еще не преданы земле", - заявила министр, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

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