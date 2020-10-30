Угроза Алиева применить F-16 привлекла внимание российских политологов

30 октября 2020, 03:11

Заявление Ильхама Алиева о готовности использовать турецкие истребители F-16 в случае иностранного вмешательства в карабахский конфликт спровоцировано Турцией, предположили опрошенные "Кавказскими узлом" российские политологи. По их мнению, Стамбул демонстративно поддерживает Баку.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", Ильхам Алиев 26 октября заявил, что Баку в карабахском вопросе пойдет "до конца", а в случае "иностранной агрессии" пригрозил использовать турецкие истребители F-16. Слова Алиева были адресованы Москве, предположили российские военные аналитики Александр Перенджиев, Александр Гольц и Павел Фельгенгауэр.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе идут полномасштабные боевые действия. Стороны трижды, 10, 17 26 октября, объявляли о перемирии, однако от сторон карабахского конфликта продолжают поступать сообщения о боях на фронте и обстрелах населенных пунктов. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

В реальности турецкие истребители F-16 вряд ли будут применены, считает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», политолог Алексей Малашенко. "Для него (Алиева) это крайняя мера", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Малашенко считает, что основным адресатом послания Алиева была Армения. «Это желание с позиции силы укрепить позиции на переговорах, взяв противника на испуг. Не лучший, надо сказать, ход», - подчеркнул он. Возможно, к подобному заявлению президента Азербайджана подтолкнула Турция, отметил политолог. "Это решение от отчаяния - вроде бы мы (Азербайджан) побеждаем, но «они» никуда так и не уходят", - указал он.

Политолог Аркадий Дубнов считает, что турецкие F-16 уже есть у Азербайджана, и власти не особенно это скрывают. «Поэтому прилетать из Турции таким самолетам необязательно [...] А вот летчики там, по всей вероятности, будут турецкие», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дубнов считает, что заявление Алиева предназначалось России. «Это выступление - сигнал о то, что Азербайджан будет готов воевать с любой третьей страной, которая пожелает вмешаться и выступит на стороне Армении. Такой страной может быть только Россия», - указал он.

Политолог считает, что это заявление во многом было спровоцировано активностью Турции в поддержку Азербайджана. «Я бы связал этот разговор с беседой Путина и Эрдогана, где, по турецкой версии, Анкара дала понять, что готова достаточно жестко говорить от имени Азербайджана», - отметил он.

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что в телефонном разговоре предложил президенту России Владимиру Путину вместе разрешить карабахский конфликт, сообщил 28 октября РБК. По словам Эрдогана выразил готовность провести разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а Путину предложил обсудить ситуацию с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам Дубнова, Анкара пытается представить ситуацию как военно-политическое противостояние - Турция и Азербайджан против Армении и России, хотя Россия подчеркивает одинаковое отношение к Баку и Еревану. «Россия вынуждена работать под лозунгом равноудаленности, а Эрдогану не нужно об этом заботиться. Если бы не Эрдган, Алиев бы уже согласился на перемирие», - считает он.

Руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок предположил, что угроза применить F-16 стала следствием «настойчивых просьб» Турции. «Видимо [...] Анкара крайне настойчиво попросила Алиева сделать это заявление, чтобы дать понять, что Турция может непосредственно вмешаться в конфликт» - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Цыганок также уверен, что адресатом заявления Алиева в большей мере была Россия. «Война была рассчитана на месяц. Он уже практически прошел, а конца войны нет [...] В этих условиях подобное заявление - это такой призыв к Москве сделать что-нибудь, чтобы (в ответ) сделать вот это (применить истребители F-16)», - подчеркнул эксперт.

Цыганок не исключил, что подобное заявление Алиева может быть попыткой отвлечь внимание населения, недовольного значительными потерями в войне без достижения быстрых результатов.

"Кавказский узел" также писал, что Армения неоднократно заявляла об участии в конфликте иностранных наемников и турецких военных на стороне азербайджанских войск. Турция и Азербайджан отвергают эти обвинения. 26 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил разместить российских миротворцев в зоне карабахского конфликта. 27 октября глава Следкома Армении Рафаел Варданян заявил, что в зону карабахского конфликта прибывают турецкие военные, а также боевики из Сирии и Пакистана. Армянские военные остаются в Нагорном Карабахе благодаря поставкам российского вооружения, заявил в свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев.