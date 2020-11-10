10 ноября 2020, 13:14

Кремль исключил присутствие турецких миротворцев в Нагорном Карабахе

Идея президента Азербайджана о совместной миротворческой миссии турецких и российских военных не была согласована с другими сторонами договоренности о прекращении боев в зоне карабахского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 00.00 мск вступило в силу заявление России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Оно, в частности, предусматривает размещение российских миротворцев в зоне конфликта. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал совместную миротворческую миссию военных из России и Турции, что вошло в противоречие с позицией Москвы.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации, говорится в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Вопрос присутствия турецких миротворцев в Нагорном Карабахе ни с кем не согласовывался, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано, об этом не договаривались три стороны, и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано", - приводит его слова "Коммерсант".

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.  Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов продолжались ежедневно. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Число убитых солдат Нагорного Карабаха выросло до 1221", "Азербайджан заявил об установлении контроля над еще 23 селами", "Азербайджан объявил об успехах наступления на Мартуни".

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