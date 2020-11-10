Слова Алиева о турецких миротворцах вошли в противоречие с позицией Кремля

10 ноября 2020, 10:53

Заявление президента Азербайджана о совместной миротворческой миссии военных из России и Турции в зоне карабахского конфликта не вошло в подписанный Алиевым, Путиным и Пашиняном документ о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Владимир Путин в сегодняшнем заявлении также акцентировал внимание на том, что в зоне конфликта развертывается российский миротворческий контингент.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 00.00 мск вступило в силу заявление России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В нем, в частности, идет речь о размещении российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией. При этом президент Азербайджана заявил, что миротворческую миссию будут осуществлять совместно военные из России и Турции.

В совместном заявлении президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе не упоминается присутствие турецких миротворцев в зоне карабахского конфликта. "Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации", - говорится в документе, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Идею совместной миротворческой миссии российских и турецких военных Ильхам Алиев озвучил также во время видеоконференции с Владимиром Путиным, сопроводив ее благодарностью в адрес президента Турции, следует из стенограммы разговора, размещенной на русскоязычной версии сайта президента Азербайджана.

"Хотел бы также выразить благодарность сегодня президенту Турецкой Республики господину Реджепу Тайипу Эрдогану за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта, и одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития. Потому что одним из пунктов также является разблокирование всех транспортных коммуникаций, что пойдет на пользу всем странам региона. Поэтому сегодня с чувством радости, чувством гордости я подписываю этот документ", - приводятся в публикации слова Ильхама Алиева.

Владимир Путин, как следует из стенограммы, воздержался от комментария слов об участии турецких миротворцев. "Я думаю, что, как и сказал, это действительно пойдет на пользу и во благо интересов как армянского, так и азербайджанского народов. Россия со своей стороны сделает все для того, чтобы все достигнутые в ходе переговоров между тремя сторонами позиции, заявление, которое мы подписываем сегодня, чтобы все они исполнялись", - ответил Путин.

Миротворческий контингент турецких военных не упоминается и в заявлении президента России, размещенном сегодня в 01.35 мск на сайте Кремля. Речь в нем идет лишь о миротворцах из России. "Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации", - говорится в опубликованном заявлении Владимира Путина.

Напомним, президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подтвердил приверженность договоренностям об окончании военных действий. В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в соцсети Facebook, что принял тяжелое для себя и своего народа решение. Недовольные подписанием заявления жители Еревана ворвались сегодня ночью в здание правительства Армении и потребовали отставки Пашиняна.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращались. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".