Ереван ответил на обвинения Баку в обстрелах

29 января 2022, 03:28

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Беспорядочная стрельба на границе с Товузским районом велась с азербайджанской стороны, на что армянские военные не отреагировали, сообщило Минобороны Армении, комментируя обвинение оборонного ведомства Азербайджана в обстрелах.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило, что 27 января армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии на границе с Товузским районом. Потерь с азербайджанской стороны нет, сообщило военное ведомство.

Сообщения об обстреле азербайджанских боевых позиций является дезинформацией, сообщил 28 января корреспонденту “Кавказского узла” сотрудник пресс-службы Минобороны Армении.

"На указанном участке армяно-азербайджанской границе 27 января в районе 22.00 (по местному времени, 21.00 мск) именно с азербайджанской стороны несколько раз была произведена беспорядочная стрельба, на которую армянская сторона не ответила", - заявил он.

Напомним, Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 11 января Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военного в Кельбаджарском районе в результате обстрела со стороны Армении. Военное ведомство Армении обвинило Азербайджан в обстрелах, сообщив вечером 11 января о гибели двух военных и ранении еще двух солдат. Позднее Минобороны Армении заявило о возобновлении боевых действий на границе с Азербайджаном. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило в дестабилизации обстановки на границе Армению. 12 января стало известно, что найдено тело третьего погибшего армянского солдата. Позднее военное ведомство Азербайджана заявило, что армянские военные на протяжении ночи обстреливали из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Товузском районах.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".