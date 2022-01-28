Здание министерства обороны Азербайджана. Фото Пресс-служба МО Азербайджана

28 января 2022, 13:10

Азербайджан сообщил об обстреле со стороны Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии на границе с Товузским районом, потерь с азербайджанской стороны нет, сообщило Минобороны страны.

"27 января с 20:58 до 23:00 (с 19:58 до 22:00 мск) подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района (Тавушская область Армении – прим. "Кавказского узла") государственной границы периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханеби Товузского района", - сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По ее данным, подразделения Азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, приняли соответствующие меры. "Потерь среди личного состава и военной техники Азербайджанской армии нет", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" ранее писал, что 11 января Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военного в Кельбаджарском районе в результате обстрела со стороны Армении. Военное ведомство Армении обвинило Азербайджан в обстрелах, сообщив вечером 11 января о гибели двух военных и ранении еще двух солдат. Позднее Минобороны Армении заявило о возобновлении боевых действий на границе с Азербайджаном. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило в дестабилизации обстановки на границе Армению. 12 января стало известно, что найдено тело третьего погибшего армянского солдата. Позднее военное ведомство Азербайджана заявило, что армянские военные на протяжении ночи обстреливали из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Товузском районах.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Родители отказались приводить детей в садик села Красный Базар после обстрела", "Карабахские пожарные попали под обстрел на границе с Азербайджаном", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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