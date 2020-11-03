Болевые позиции армянской армии. Кадр видео пресс-службы МО Армении https://mil.am/hy/news/8642

03 ноября 2020, 12:16

Азербайджан заявил об обстрелах на границе с Арменией

Позиции азербайджанской армии были обстреляны сегодня на границе с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана. Информацию властей Нагорного Карабаха об обстрелах Мартуни и Шуши ведомство опровергло.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекращаются с 27 сентября, несмотря на три перемирия. Бои сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. 31 октября Генпрокуратура Азербайджана заявила, что с начала обострения карабахского конфликта под обстрелами в азербайджанских городах и селах погиб 91 человек, ранены 400. В Армении число погибших ко 2 ноября, по данным местных властей, составило не менее трех человек, раненых - не менее четырех. Число погибших мирных жителей Нагорного Карабаха достигло 46, раненых - 142, сообщил сегодня омбудсмен. В Службе по ЧС заявили, что города Мартуни и Шуши утром подверглись ракетным обстрелам.

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле азербайджанской армией мирного населения в городах Шуша и Мартуни. При этом оно заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией. Противник использовал минометы и стрелковое оружие, сказано в сообщении Минобороны, поступившем "Кавказскому узлу".

"3 ноября с 00:25 (2 ноября 23.25 мск) по 04:45 (03.45 мск) с территории Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении противник подверг обстрелу позиции наших подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана", - говорится в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны также утверждает, что обстрелам подверглись и населенные пункты на различных направлениях фронта.

"Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта", - сказано в сообщении Минобороны Азербайджана.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Погиб заместитель командующего Армией обороны Нагорного Карабаха", "Число убитых солдат Нагорного Карабаха выросло до 1177", "Жители Азербайджана рассказали о разрушениях после обстрелов".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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