Житель Азербайджана подорвался на противопехотной мине

15 июля 2021, 13:01

Житель Гейгельского района Рамал Оджаггулуйев погиб, подорвавшись на мине во время сельскохозяйственных работ, сообщили в прокуратуре Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля 34-летний водитель Эльшан Эйваз оглу Халилов получил ранения в результате взрыва неразорвавшегося снаряда в селе Гараханбейли Физулинского района. 8 июля жители Физулинского района Азербайджана Нуру Нуриев и Эльнур Гашимов, нарушив запрет на посещение Карабаха, подорвались на мине и получили тяжелые ранения. Впоследствии Нуриев скончался, а Гашимов лишился обеих ног.

Информация о гибели Рамала Оджаггулуйева поступила в Гейгельскую районную прокуратуру поздно вечером 14 июля. Сотрудники районной прокуратуры и полиции совместно со специалистами ANAMA (Азербайджанское агентство по разминированию) провели осмотр места происшествия, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

"Было установлено, что житель Гейгельского района Рамал Оджаггулуйев, 1990 года рождения, во время сельскохозяйственных работ на территории, известной как "Пастбище Бановша", расположенной между Гейгельским и Кельбаджарским районами, попал на противопехотную мину", - сказали в районной прокуратуре.

По данным ведомства, ранее эта территория располагалась между вооруженными силами Армении и Азербайджана и считается заминированной зоной. Начато расследование дела, в том числе по статье 120.2.4 УК Азербайджана (убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом).

Оджаггулуйев стал 30-м погибшим в результате подрыва мин и неразорвавшихся боеприпасов с 10 ноября 2020 года после прекращения боевых действий в Карабахе. 23 погибших - гражданские лица, семеро - военные. Ранения получили 86 военных и 32 мирных жителя, сообщил сегодня источник в Генпрокуратуре Азербайджана.

Напомним, 12 июня Азербайджан передал Армении пятнадцать удерживаемых военнослужащих в обмен на карты 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. 3 июля по инициативе Российской Федерации Армения предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин, установленных в Физулинском и Зангиланском районах. Азербайджан, в свою очередь, передал Армении 15 приговоренных судом к лишению свободы военных.

С подробностями обострения карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта публикуются на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".