кассетная бомба. Фото David Monniaux https://ru.wikipedia.org/wiki/Бомбовая_кассета

12 июля 2021, 12:38

Житель Азербайджана ранен взрывом кассетной бомбы

34-летний водитель Эльшан Эйваз оглу Халилов получил ранения в результате взрыва неразорвавшегося снаряда в селе Гараханбейли Физулинского района, сообщила сегодня районная прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", жители Физулинского района Азербайджана Нуру Нуриев и Эльнур Гашимов, которые нарушили запрет на посещение Карабаха, подорвались 8 июля на мине и получили тяжелые ранения. Впоследствии Нуриев скончался, а Гашимов лишился обеих ног.

12 июля около 11:00 (10:00 мск) в Физулинскую районную прокуратуру поступила информация о подрыве на неразорвавшемся боеприпасе на освобожденных территориях, сообщила сегодня районная прокуратура.

34-летний житель Евлахского района Эльшан Эйваз оглу Халилов, работающий водителем в ООО "Korpu-Bina-Tikinti” ("Мост-Здание-Строй"), в селе Гараханбейли задел "бомбочку неразорвавшейся кассетной бомбы, установленной вооруженными силами Армении в нарушение международного гуманитарного права".  Халилов получил телесные повреждения различной степени, говорится в сообщении ведомства. Прокуратура начала расследование обстоятельств случившегося. 

С 10 ноября 2020 года после прекращения боевых действий в Карабахе по сегодняшний день включительно от взрыва мин погибли 29 граждан Азербайджана, в том числе семь военных. Ранения получили 86 военных и 32 мирных жителя, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

Напомним, 12 июня Азербайджан передал Армении пятнадцать удерживаемых военнослужащих в обмен на карты 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. 3 июля по инициативе Российской Федерации Армения предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин, установленных в Физулинском и Зангиланском районах. Азербайджан, в свою очередь, передал Армении 15 приговоренных судом к лишению свободы военных.

С подробностями обострения карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта публикуются на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Политологи оценили потенциал Грузии в роли посредника в карабахском урегулировании", "Азербайджанские саперы отчитались о разминировании 3326 гектаров",  "Четыре жителя Азербайджана задержаны за нарушение запрета на поездки в Карабах".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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