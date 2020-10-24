Число убитых солдат армии Нагорного Карабаха достигло 963

24 октября 2020, 21:00

Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило сегодня о еще 36 военнослужащих, погибших в зоне конфликта. Всего, по данным ведомства, с начала боев погибло не менее 963 солдат Армии обороны.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня стороны карабахского конфликта обменялись обвинениями в обстрелах своих позиций. Нагорный Карабах сообщил о боевых действиях по всем направлениям передовой. Азербайджан обвинил армянскую сторону в обстреле мирных жителей.

Минобороны Нагорного Карабаха регулярно публикует именные списки погибших военнослужащих. По подсчетам "Кавказского узла", 23 октября число солдат в этих списках достигло 927.

Сегодня в 14.55 по ереванскому времени (13.55 мск) Министерство обороны Нагорного Карабаха разместило на своем сайте список из 26 человек, "погибших в боях за Родину". Самый старший из них - 1978 года рождения, самый младший - 2001. Десять человек в этом списке – резервисты.

Сегодня же Армия обороны Нагорного Карабаха обнародовала очередной список военнослужащих, представленных к высоким государственным наградам. Ордена "Боевой крест" 1-й степени удостоен подполковник Алексей Давтян, который "смог нанести многочисленные потери силам противника и пресек попытки продвижения ВС Азербайджана". Младшие сержанты Роман Акопджанян и Арман Паравян, сержант Генрик Торосян, старший лейтенант Карен Саакян, рядовые Зограб Оганесян и Эдгар Мамиконян награждены медалью "За отвагу" за то, что "сумели вывести из строя танк противника". Майор Артак Дадамян, капитаны Зорий Бадунц, Геворг Погосян и Камо Петросян, старшие лейтенанты Сасун Асрян и Гаспар Оганян будут награждены медалями "За боевые заслуги" за уничтоженную артиллерийскую батарею и установки, передает "Sputnik-Армения".

Число раненых жителей Нагорного Карабаха в результате боевых действий выросло до 118, погибли 37 человек, повреждены более 10 500 строений, сообщил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха.

Полномасштабные боевые действия, которые начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений в зоне конфликта отличаются тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"

Отметим, что азербайджанская сторона умалчивает о своих боевых потерях. С 27 сентября погибли 65 мирных жителя, 298 ранены, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Армия обороны Нагорного Карабаха", "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"