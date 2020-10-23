Число погибших солдат Нагорного Карабаха достигло 927

23 октября 2020, 14:22

Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило сегодня о еще 27 погибших солдатах, всего с начала обострения конфликта число убитых карабахских военнослужащих достигло 927. Минобороны Армении сообщило о боях на восточном направлении фронта.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Нагорный Карабах сообщил о ракетных обстрелах азербайджанскими военными Мартунинского и Мартакертского районов, там разрушены два многоквартирных дома. Азербайджан утверждает, что не обстреливает населенные пункты. Минобороны Азербайджана также заявило о том, что сбиты два армянских беспилотника, еще два перехвачены.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Минобороны Нагорного Карабаха регулярно публикует именные списки погибших солдат. 22 октября ведомство сообщило о гибели 40 бойцов.

Вечером 22 октября министерство обороны Нагорного Карабаха опубликовало список из еще 26 погибших военнослужащих, а сегодня в середине дня - список из еще 27. С учетом предыдущих сообщений ведомства общее число погибших солдат достигло 927.

Ведомство, по состоянию на 14.5 мск, не сообщило подробностей относительно ведущихся сегодня боевых действий, но опубликовало видео, озаглавленное как "Уничтожение военной техники противника".

Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своем сайте аналогичное видео. "Разгромлены силы и средства противника, нанесены удары по его позициям", - поясняется в публикации. Ни Минобороны Нагорного Карабаха, ни азербайджанское военное ведомство не уточнили, в какой день сняты эти видео и сколько именно военной техники уничтожено.

Бои ведутся по всем направлениям фронта, сообщила сегодня на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян отметил, что упорные бои идут на восточном направлении - там Армия обороны отражает атаки диверсионных групп противника, передал "Sputnik Армения".

Азербайджанская сторона умалчивает о своих боевых потерях. При этом, по данным Генпрокуратуры страны, с 27 сентября по сегодняшний день погибли 63 мирных жителя, 293 ранены. Согласно данным омбудсмена Нагорного Карабаха, с начала боев по 17 октября погибли 37 мирных жителей, 116 получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" также ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре.