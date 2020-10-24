Генпрокуратура сообщила о смерти двоих жителей Азербайджана в результате обстрелов

24 октября 2020, 11:29

16-летний житель села Кябирли Тертерского района погиб сегодня при обстрелах. Кроме того, скончался один из раненых 17 октября в Гяндже. Число погибших мирных жителей с начала боевых действий достигло 65, раненных - 298, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 17 октября после удара по азербайджанскому городу Гянджа погибли 13 человек, были ранены до 52, сообщило МЧС Азербайджана. Сегодня Азербайджан вновь обвинил Нагорный Карабах в обстреле мирных жителей.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Житель села Кябирли Тертерского района 2004 года рождения погиб сегодня утром в результате обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении, заявила пресс-служба генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, в результате падения снарядов около 09.00 (08.00 мск) причинен существенный ущерб домам двух жителей села Тапгарагойунлу Геранбойского района.

Сегодня скончался раненый в результате ракетного удара по городу Гянджа 17 октября Маяков Артур Рамиз оглу, сообщили в Генпрокуратуре корреспонденту "Кавказского узла".

В ведомстве уточнили, что число погибших местных жителей с начала боевых действий 27 сентября достигло 65, еще 298 ранены.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержатся справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.