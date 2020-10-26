На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. 20 октября 2020 г. Фото: REUTERS/Stringer

26 октября 2020, 20:19

Нагорный Карабах сообщил об усилении обстрелов

Сегодня вечером усилилась интенсивность огня на линии фронта, были обстреляны населенные пункты Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, сообщили в Минобороны Нагорного Карабаха. Укрывшиеся в убежищах жители Степанакерта заявили, что не верили в соблюдение очередной договоренности о перемирии.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 07.00 мск (08.00 по местному времени) вступила в силу новая договоренность о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта, но уже в первые часы стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия. Нагорный Карабах также заявил об обстреле Мартуни и сел Аскеранского и Мартунинского районов, в результате которых два мирных жителя получили ранения и один погиб.

Азербайджанская сторона обстреливает населенные пункты Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, есть пострадавшие среди мирного населения, сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха в 18.50 по местному времени (17.50 мск).

«Вооруженные силы Азербайджана обстреливают из установок «Град» и «Смерч» Мартунинский район, город Мартакерт, а также села верхнего Аскеранского подрайона. В городе Мартуни противник обстрелял жилой дом. На месте проводятся пожарно-спасательные работы. Данные о пострадавших уточняются», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла»  сотрудник службы Унан Тадевосян.

В информационном штабе при Минобороны Нагорного Карабаха корреспонденту «Кавказского узла» отметили, что  «с 17.00 интенсивность огня на линии фронта  резко возросла, противник использует реактивную артиллерию и танки в направлении позиций Армии обороны Арцаха».

В самом Степанакерте приблизительно с 17.30 по местному времени (16.30 мск) звучит сирена воздушной тревоги. Люди находятся в убежищах, передает корреспондент «Кавказского узла», который опросил степанакертцев по поводу нового соглашения о прекращении огня.

«Мы все и не верили, что азербайджанская сторона будет придерживаться перемирия, даже временного», - заявила жительница Степанакерта Люба Саакян.

«Люди не верят в перемирие, и международное сообщество должно все-таки проснуться и понять, что Азербайджан и Турция просто смеются над всеми президентами  так называемых великих держав», - сказал житель города Жора Габриелян. 

Стороны конфликта дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии после переговоров в Москве, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Третья договоренность была достигнута по итогам встречи 24 октября министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Отметим, что военное ведомство Азербайджана сегодня также сообщало об обстрелах своих населенных пунктов - в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районаха - и позиций азербайджанских войск из минометов и артиллерийских орудий. 

Примечание:

"Число убитых карабахских солдат выросло до 974", "Юристы указали на признаки военного преступления в обезглавливании армянского солдата", "Минобороны Азербайджана сообщило о боях на шести направлениях фронта".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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