На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Umit Bektas

26 октября 2020, 15:53

Три человека стали жертвами ракетного обстрела в Нагорном Карабахе

Два мирных жителя получили ранения и один погиб при ракетном обстреле села Аветараноц, заявил омбудсмен Нагорного Карабаха. Вооруженные силы Азербайджана ведут наступление на юго-востоке Нагорного Карабаха, село Зардарашен также попало под ракетный обстрел, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 07.00 мск (08.00 по местному времени) вступила в силу новая договоренность о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта, но уже в первые часы стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия. Нагорный Карабах заявил об обстреле Мартуни, военное ведомство Азербайджана сообщило об обстреле населенных пунктов Товузского, Кедабекского и Дашкесанского районов Азербайджана и позиций азербайджанских войск из минометов и артиллерийских орудий. 

Мирный житель погиб и еще двое ранены в карабахском селе Аветараноц (азербайджанское название Чанахчи - прим. "Кавказского узла") Аскеранского района в результате ракетного обстрела азербайджанских вооруженных сил. "Был убит один мирный житель - Геворк Амбарцумян, еще двое - Генрих Адамян и Андрей Амбарцумян - ранены", - цитирует "Sputnik Армения" сообщение пресс-службы аппарата омбудсмена.

Нагорный Карабах сообщил о наступлении армии Азербайджана 

Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о попытке наступления азербайджанских вооруженных сил на юго-восточном направлении в Нагорном Карабахе. Армия обороны Нагорного Карабаха ведет оборонительные бои, заявила сегодня пресс-служба ведомства.

Азербайджанская армия очень хорошо подготовлена и всегда исходила из того, что она должна быть готова достичь своих целей самостоятельно, без спонсоров, отметил эксперт по постсоветскому пространству Пол Гобл, бывший специальный советник госсекретаря США. В Армении считают, что Москва не позволит Баку действовать слишком агрессивно, сказал он. "Азербайджан сейчас сжимает Нагорный Карабах в "клещи", продвигаясь одновременно на север и юг. И это новый поворот в конфликте", - пояснил Пол Гобл корреспонденту "Кавказского узла".

Вооруженные силы Азербайджана подвергли ракетному обстрелу село Зардарашен (азербайджанское название Сардаренд - прим. "Кавказского узла") Мартунинского района  Нагорного Карабаха из ракетной системы залпового огня "Смерч", сообщила сегодня пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в своем Facebook. Ракета в направлении села Зардашен  была выпущена около 13.50 местного времени (12.50 мск), сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. Информацией о жертвах и разрушениях служба по чрезвычайным ситуациям пока не располагает.

Напомним, полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Ранее стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Вступила в силу третья договоренность о перемирии в Нагорном Карабахе", "Алиев пригрозил турецкими истребителями в случае эскалации конфликта", "Пашинян предложил разместить российских миротворцев в зоне карабахского конфликта".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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