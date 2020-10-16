16 октября 2020, 13:06
Число погибших мирных жителей Азербайджана достигло 47
За время эскалации карабахского конфликта погибли 47 мирных жителей Азербайджана, 222 получили ранения, сообщила сегодня Генпрокуратура. Армянские войска продолжают обстрелы пяти районов, заявило Минобороны страны.
Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"
Как писал "Кавказский узел", 14 октября Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 43 погибших мирных жителях и 214 раненых с начала эскалации конфликта. Утром 16 октября Минобороны страны заявило об обстрелах войсками Армении Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов. Обстановка в зоне конфликта остается напряженной, отметило ведомство.
Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".
Число погибших мирных граждан Азербайджана в боях в Карабахе выросло до 47, ранены 222 человека, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.
"В результате обстрела армянской стороной населенных пунктов с 27 сентября по настоящее время погибли 47 мирных жителей, ранены 222", – процитировал сегодня ТАСС сообщение ведомства.
Число разрушенных жилых зданий составило 84, гражданских объектов – 301, процитировало сегодня РИА "Новости" пресс-службу ведомства.
Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило, что Армения продолжает вести огонь по пяти районам. "Армянские вооруженные силы, грубо нарушившие режим гуманитарного прекращения огня, продолжают обстреливать территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.
Продолжение боев в Нагорном Карабахе обернется гуманитарным кризисом, поэтому стороны конфликта и мировое сообщество в целом должны обеспечить начало мирных переговоров, заявили участники миротворческих инициатив на Южном Кавказе. "Если немедленно не остановить военные действия, это приведет к разрастанию зоны нестабильности на всем Кавказе и к очередному гуманитарному кризису", - говорится в обращении, которое, по данным 15 октября подписали 98 человек.
Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"