Число погибших мирных жителей Азербайджана достигло 47

16 октября 2020, 13:06

За время эскалации карабахского конфликта погибли 47 мирных жителей Азербайджана, 222 получили ранения, сообщила сегодня Генпрокуратура. Армянские войска продолжают обстрелы пяти районов, заявило Минобороны страны.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 14 октября Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 43 погибших мирных жителях и 214 раненых с начала эскалации конфликта. Утром 16 октября Минобороны страны заявило об обстрелах войсками Армении Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов. Обстановка в зоне конфликта остается напряженной, отметило ведомство.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Число погибших мирных граждан Азербайджана в боях в Карабахе выросло до 47, ранены 222 человека, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

"В результате обстрела армянской стороной населенных пунктов с 27 сентября по настоящее время погибли 47 мирных жителей, ранены 222", – процитировал сегодня ТАСС сообщение ведомства.

Число разрушенных жилых зданий составило 84, гражданских объектов – 301, процитировало сегодня РИА "Новости" пресс-службу ведомства.

Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило, что Армения продолжает вести огонь по пяти районам. "Армянские вооруженные силы, грубо нарушившие режим гуманитарного прекращения огня, продолжают обстреливать территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Продолжение боев в Нагорном Карабахе обернется гуманитарным кризисом, поэтому стороны конфликта и мировое сообщество в целом должны обеспечить начало мирных переговоров, заявили участники миротворческих инициатив на Южном Кавказе. "Если немедленно не остановить военные действия, это приведет к разрастанию зоны нестабильности на всем Кавказе и к очередному гуманитарному кризису", - говорится в обращении, которое, по данным 15 октября подписали 98 человек.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"