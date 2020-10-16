Армянский военнослужащий. Фото: official site of the MoD of RA

16 октября 2020, 08:55

Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в нарушении перемирия

Армянские войска с утра обстреливают Геранбойский, Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы, заявило Минобороны Азербайджана. Ночью в зоне карабахского конфликта велись артобстрелы, а утром азербайджанские военные перешли в наступление в северном направлении фронта, сообщили власти Армении.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", утром 15 октября Армения обвинила Азербайджан в атаках на северном и юго-западном направлениях фронта, в свою очередь азербайджанская сторона сообщила об обстрелах Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединскому районов.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В течение дня 15 октября и в ночь на 16 октября оперативная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях фронта оставалась напряженной, сообщило Минобороны Азербайджана. В течение дня 15 октября велись обстрелы ракетами, артиллерией и минометами позиции азербайджанских подразделений в Джебраильском и Гадрутском направлениях, а также сел вблизи линии фронта, сказано в сообщении ведомства, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана также сообщило об ударах Армении по четырем районам. "Вооруженные силы Армении, грубо нарушившие режим гуманитарного прекращения огня, сегодня c утра подвергают обстрелу территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов", – говорится в пресс-релизе министерства.

Ночью в зоне конфликта продолжались артиллерийские бои, сообщил в Facebook единый информационный центр Армении. "В течение ночи в зоне конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. На некоторых участках артиллерийские бои продолжались с разной интенсивностью. Нарушив гуманитарное прекращение огня, Азербайджан утром возобновил наступательные действия в северном направлении", – сказано в публикации центра, переведенной "Кавказским узлом".

Продолжение боев в Нагорном Карабахе обернется гуманитарным кризисом, поэтому стороны конфликта и мировое сообщество в целом должны обеспечить начало мирных переговоров, заявили участники миротворческих инициатив на Южном Кавказе. "Если немедленно не остановить военные действия, это приведет к разрастанию зоны нестабильности на всем Кавказе и к очередному гуманитарному кризису", - говорится в обращении, которое, по данным 15 октября подписали 98 человек.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Минобороны Армении отчиталось о двух сбитых азербайджанских самолетах", "Степанакертцы отказались выйти из убежищ из-за угрозы обстрелов", "Армения обвинила Азербайджан в попытке захватить Гадрут".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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